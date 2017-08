Hārtlijs par Latvijas izlases treneri kļuva pērnā gada nogalē, noslēdzot vienošanos pēc sistēmas 1+1. Viņa vadībā Latvijas hokeja izlase šogad maijā pasaules čempionātā Vācijā izcīnīja desmito vietu, kas komandai bija labākais sasniegums kopš 2012. gada. Tomēr sarunas par līguma turpināšanu ar Hārtliju ir ievilkušās un pagaidām abas puses nav vienojušās.

"Šodien valdes sēdē sagatavojām vēstuli ar savu galīgo piedāvājumu par sadarbības turpināšanu ar Hārtliju," sacīja Koziols, kurš jūlija beigās bija devies uz Ziemeļameriku, lai tiktos ar treneri un viņa aģentu.

Koziols neslēpa, ka tikšanās bijusi produktīva, taču abām pusēm ir jāvienojas par finansiālajām saistībām. "Mēs esam izteikuši savu piedāvājumu. Tas ir ilgtermiņa, jo LHF ir ieinteresēta ilgai sadarbībai ar Hārtliju. Tomēr ir jāsaprot, ka mēs kā federācija nevaram lielu daļu no sava budžeta novirzīt vienam cilvēkam. Tomēr piedāvājums ir izteikts. Gribam, lai Hārtlijs ir ar mums ne tikai nākamajā sezonā, bet ilgtermiņā. Iepriekš izlasei treneri mainījās ļoti bieži, bet mēs vēlētos, lai ir treneris, kas rezultātu var sasniegt ilgtermiņā. Nemaz tik tālu vairs nav 2021. gada pasaules čempionāts Rīgā, gadu vēlāk būs Pekinas olimpiskās spēles," Koziols norādīja, ka federācija ar Hārtliju vēlas ilgstošu sadarbību.

Pērn, slēdzot vienošanos ar Hārtliju, situācija bijusi vieglāka, jo speciālists vēl saņēmis algu no Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kalgari "Flames", kuru iepriekš trenēja, bet pēcāk tika atlaists, saglabājot finanses. Tagad šādas "finansiālās palīdzības" vairs gan neesot, atzina Koziols.

Sarunas ar Hārtliju par līguma pagarināšanu LHF sāka jau maijā notikušā pasaules čempionāta laikā.

Hārtliju pirms pasaules čempionāta uzrunāja arī Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas "Dinamo" vadība, piedāvājot viņam galvenā trenera amatu, taču šajā gadījumā vienošanās netika panākta, pie "Dinamo" stūres stājoties Sandim Ozoliņam, kurš , starp citu, hokejista karjerā, savulaik Kolorādo "Avalanche" komandā spēlēja Hārtlija vadībā.

Hārtlijam ir liela pieredze darbā NHL, kur viņš ir trenējis trīs klubus. No 1998. līdz 2003. gadam Hārtlijs vadīja Kolorādo "Avalanche" komandu, kurā pirmajās divās sezonās vēl spēlēja Ozoliņš. No 2003. līdz 2008. gadam viņš bija Atlantas "Thrashers" galvenais treneris, bet no 2012. gada līdz 2015./2016. gada sezonas beigām Hārtlijs stūrēja Kalgari "Flames" klubu.

Kanādietis 2011./2012. gada sezonā strādāja arī Šveices augstākās līgas (NLA) klubā Cīrihes "ZSC Lions", kurā spēlēja Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, aizvedot komandu līdz valsts čempionu titulam.

Hārtlijs trenera karjeru sāka 1987. gadā, sākumā strādājot ar Kanādas junioru klubiem, bet 1993. gadā viņš pārcēlās uz Amerikas Hokeja līgu (AHL), kur vadīja Kornvolas "Aces" un Hēršijas "Bears" komandu, ar kuru 1997. gadā izcīnīja Kaldera kausu.

Savukārt ar Kolorādo "Avalanche" Hārtlijs 2001. gadā izcīnīja Stenlija kausu. Tāpat viņš piecas reizes NHL savus vadītos klubus ir aizvedis līdz izslēgšanas spēļu konferenču fināliem.

Hārtlijs 2015. gadā tika atzīts par NHL sezonas labāko treneri, iegūstot Džeka Edamsa vārdā nosaukto balvu.