Hārtlijs pie Latvijas izlases stūres ir bijis divas sezonas, pagājušajā nedēļā trenerim pasaules čempionātā valstsvienību aizvedot līdz ceturtdaļfinālam, kurā tā nebija bijusi kopš 2009.gada.

Līgumu ar "Avangard" klubu Hārtlijs noslēdzis uz diviem gadiem.

"Ar kanādiešu speciālistu mēs atradām saskaņu attiecībā par kluba attīstības stratēģiju. Mūsu mērķis ir panākt, lai Omska kļūtu par Sibīrijas hokeja centru, gribam likt uzsvaru uz saviem audzēkņiem," izvēli skaidroja "Avangard" direktoru padomes vadītājs Aleksandrs Krilovs. "Savukārt Hārtlijs ir treneris, kurš māk prātīgi strādāt ar katru spēlētāju, zvaigznēm izcelt labās lietas, bet jaunos "atvērt". Hārtlijam ir veselīgs sportiskais niknums un vēlme vienmēr uzvarēt. Tieši tāpēc viņš, lai kur arī strādātu, vienmēr ir guvis panākumus."

Viens no Hārtlija palīgiem būs cits kānādietis Maiks Pelīno, kamēr ar vārtsargiem strādās Sergejs Zvjagins.

Pērn Hārtlija vadībā Latvijas izlasei pasaules čempionātā Vācijā tikai nedaudz pietrūka, lai sasniegtu ceturtdaļfinālu, komandai ieņemot desmito vietu, kamēr tagad Dānijā tika izcīnīta astotā vieta.

Augustā Hārtlijs parakstīja jaunu līgumu ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF), abām pusēm vienojoties par sadarbību uz piecām sezonām jeb līdz 2022. gadam. Tiesa, līgumā bija atruna, ka Hārtlijs var arī lauzt vienošanos, ja vien saņem darba piedāvājumu no kāda augsta līmeņa kluba.

Hārtlijam ir liela pieredze darbā NHL, kur viņš ir trenējis trīs klubus. No 1998. līdz 2003. gadam viņš vadīja Kolorādo "Avalanche" komandu, kurā pirmajās divās sezonās vēl spēlēja Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš. No 2003. līdz 2008. gadam viņš bija Atlantas "Thrashers" galvenais treneris, bet no 2012. gada līdz 2016. gadam Hārtlijs stūrēja Kalgari "Flames" klubu.

Kanādietis 2011./2012. gada sezonā strādāja arī Šveices augstākās līgas (NLA) klubā Cīrihes "Lions", kurā spēlēja Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, aizvedot komandu līdz valsts čempionu titulam. Zīmīgi, ka Ķēniņš arī šajā pavasarī kļuva par Šveices čempionu "Lions" komandā, kura finālā pārspēja Latvijas izlases vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvēto "Lugano".

Trenera karjeru Hārtlijs sāka 1987. gadā, sākumā strādājot ar Kanādas junioru klubiem, bet 1993. gadā viņš pārcēlās uz Amerikas Hokeja līgu (AHL), kur vadīja Kornvolas "Aces" un Hēršijas "Bears" komandu, ar kuru 1997. gadā izcīnīja Kaldera kausu.

Savukārt ar Kolorādo "Avalanche" Hārtlijs 2001. gadā izcīnīja Stenlija kausu. Tāpat viņš piecas reizes NHL savus vadītos klubus ir aizvedis līdz izslēgšanas spēļu konferenču fināliem.

Hārtlijs 2015. gadā tika atzīts par NHL sezonas labāko treneri, iegūstot Džeka Edamsa vārdā nosaukto balvu.

Tikmēr pašlaik 58 gadus vecais Pelīno iepriekšējās piecas sezonas strādāja Magņitogorskas "Metallurg" treneru kolektīvā, divreiz kļūstot par Gagarina kausa ieguvēju.

No 2005. līdz 2009. gadam viņš bija galvenā trenera asistents Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā Ņujorkas "Rangers", pēc tam vienu sezonu strādāja Amerikas Hokeja līgā (AHL) Sanantonio "Rapmage" vienībā, bet pirms došanās uz Krieviju divas sezonas vadīja Ontario Hokeja līgas (OHL) klubu Pīterboro "Petes". Tāpat Pelīno ir pieredze darbā ar Kanādas izlasi.

Jāpiebilst, ka Hārtlijam līdz šim viens no asistentiem allaž bijis amerikānis Žaks Klutjē, kurš divus pavasarus strādājis arī pie Latvijas izlases.

Omskas "Avangard" aizvadītajā sezonā ar zināmām grūtībām sasniedza Gagarina kausa izcīņu, kur Austrumu konferences ceturtdaļfinālā ar 3-4 zaudēja Ufas "Salavat Julajev" komandai.