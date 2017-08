Kanādas speciālista Boba Hārtlija prioritāte šajā starpsezonā bijusi turpināt darbu ar Latvijas hokeja izlasi, lai gan bijuši arī vairāki citi piedāvājumi, laikrakstam "Sporta Avīze" atklāja kanādietis.

Informācija, ka Hārtlijs turpinās vadīt Latvijas izlasi, bija jau pagājušajā nedēļā, kad notika Latvijas Hokeja federācijas (LHF) kongress, bet tad līgums vēl nebija parakstīts. Jaunas vienošanās parakstīšana oficiāli tika izziņota otrdien.

"Mana prioritāte bija turpināt darbu ar Latvijas izlasi," laikraksts citē Hārtlija teikto. "Sarunās ar pārējām komandām, kas izteica piedāvājumu, biju atklāts, ka vispirms vēlos parakstīt līgumu ar Latvijas izlasi. Ja šādas iespējas nebūs, esmu gatavs izskatīt viņu piedāvājumus. Šajā laikā atteicu divus darba piedāvājumus dažādās Eiropas līgās. Tas gan nenozīmē, ka nepastāv iespēja trenēt kādā no līgām oktobrī vai janvārī. Ar nosacījumu, ka komanda saredz manī palīgu, lai iekļūtu izslēgšanas turnīrā. Šajā teorētiskajā variantā Latvijas izlase joprojām ir mana prioritāte."

Hārtlijs par Latvijas izlases treneri kļuva pērnā gada nogalē, noslēdzot vienošanos pēc sistēmas 1+1. Viņa vadībā Latvijas hokeja izlase šogad maijā pasaules čempionātā Vācijā izcīnīja desmito vietu, kas komandai bija labākais sasniegums kopš 2012.gada.



Kanādas speciālists norādīja, ka trenēt Latvijas izlasi viņam joprojām ir liels izaicinājums.

"Mūsu mērķis ir paaugstināt Latvijas hokeja kvalitātes līmeni. Neskatoties uz to, ka neesam apveltīti ar milzīgiem hokeja resursiem kā, piemēram, ASV, Kanāda vai Zviedrija. Tomēr mūsu uzdevums nav meklēt attaisnojumus, bet gan risinājumus. Tāpēc strādājam visos līmeņos, lai ienestu jaunas vēsmas Latvijas hokejā, kas turpinātu augt un ļautu demonstrēt pēc iespējas labāku sniegumu ikkatrā pasaules čempionātā un olimpiskajās spēlēs, kur piedalās valstsvienība," sacīja Hārtlijs.

"Daļa no uzmanības ir vērsta uz 2021.gada pasaules čempionātu, kas notiks Latvijā. Tomēr mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši un gaidīt četrus gadus. Līdz tam viss notiekošais ir svarīgs. Man nav raksturīgi necīnīties par uzvaru. Vēlos izcīnīt panākumu katrā spēlē. Nākamie trīs čempionāti ir ļoti svarīgi, tad sekos svētki Rīgā, un darbs pie tā, lai aizvestu Latvijas izlasi uz olimpiskajām spēlēm. Tas ir mūsu mērķis. Patiesi vēlos turpināt iesākto," uzsvēra kanādiešu speciālists.

Hārtlijam ir liela pieredze darbā Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kur viņš ir trenējis trīs klubus. No 1998. līdz 2003.gadam kanādietis vadīja Kolorādo "Avalanche" komandu, kurā pirmajās divās sezonās vēl spēlēja Ozoliņš. No 2003. līdz 2008.gadam viņš bija Atlantas "Thrashers" galvenais treneris, bet no 2012.gada līdz 2015./2016.gada sezonas beigām Hārtlijs stūrēja Kalgari "Flames" klubu.

Kanādietis 2011./2012.gada sezonā strādāja arī Šveices augstākās līgas (NLA) klubā Cīrihes "ZSC Lions", kurā spēlēja Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, aizvedot komandu līdz valsts čempionu titulam.

Hārtlijs trenera karjeru sāka 1987.gadā, sākumā strādājot ar Kanādas junioru klubiem, bet 1993.gadā viņš pārcēlās uz Amerikas Hokeja līgu (AHL), kur vadīja Kornvolas "Aces" un Hēršijas "Bears" komandu, ar kuru 1997.gadā izcīnīja Kaldera kausu.

Savukārt ar Kolorādo "Avalanche" Hārtlijs 2001.gadā izcīnīja Stenlija kausu. Tāpat viņš piecas reizes NHL savus vadītos klubus ir aizvedis līdz izslēgšanas spēļu konferenču fināliem.

Hārtlijs 2015.gadā tika atzīts par NHL sezonas labāko treneri, iegūstot Džeka Edamsa vārdā nosaukto balvu.