Jau ziņots, ka Latvijas izlase sestdien, turpinot gatavoties maijā gaidāmajam pasaules čempionātam, ar 0:5 (0:2, 0:3, 0:0) savā laukumā piekāpās Krievijai, kuras sastāvu veidoja U-25 vecuma hokejisti, kas spēlē Kontinentālajā hokeja līgā (KHL).

"Spēli sākām labi, tomēr pēc tam pieļāvām dažas kļūdas, par kurām nācās samaksāt. Mēs tikāmies ar labu komandu, kurā ir savākti labākie Krievijas jaunie hokejisti. Viņi parādīja augsta līmeņa spēli," preses konferencē pēc mača teica Hārtlijs. "Mums labākais bija trešais periods, kurā spēlējām vienkārši, parādījām fizisku spēli un izveidojām iespējas, taču pretinieku vārtsargs vairākkārt nospēlēja lieliski un glāba savu komandu."

"Esmu apmierināts ar spēlētāju atdevi, jo mums komandā bija daudz gados jauno spēlētāju, kuriem šādas spēles ir ļoti nozīmīgas, jo noteikti palīdzēs viņu tālākajā izaugsmē. Viņi bija aktīvi, cīnījās un guva lielu pieredzi," norādīja Hārtlijs.

Latvijas hokeja izlases sastāvā sestdien debiju piedzīvoja jaunais uzbrucējs Filips Gundars Buncis, kamēr vārtos stājās Jānis Kalniņš. Tikmēr komandas kapteinis Kaspars Daugaviņš, kurš joprojām turpina atkopties no savainojuma, kopā ar treneriem atradās uz vienības soliņa.

"Trešajā periodā izmaiņas virknējumos neveicu, taču tā kā mums bija viens "ekstra" spēlētājs, tad ļāvām visiem tikt pie spēles laika, tostarp svarīgi bija, lai arī jaunie puiši spēlē līdz galam. Šobrīd mēs komandā tikai meklējam virknējumu "ķīmiju", skatāmies, kuriem kopā iet labāk," pauda Hārtlijs.

Kanādiešu speciālists izteicās, ka viņš redzot progresu spēlētāju komunikācijā uz ledus, taču situāciju vēl varot uzlabot.

""Runāšana" ar partneriem it kā ir vienkārša spēles nianse, taču hokejisti ne vienmēr to izmanto. Savstarpējā komunikācija ir tas, kas ļoti atvieglo spēli. Puiši to vēl mācās un mēs noteikti pie tā vēl strādāsim," teica Hārtlijs, kurš piebilda, ka arī Daugaviņa esamību uz soliņa palīdzējus. "Viņš bija labs. Vispirms, jau lielisks uzvalks. Tā kā Artis Ābols vēl nav kopā ar mums, tad izdomāju, kāpēc neuzaicināt Kasparu. Uzzvanīju viņam vakar vēlu vakarā un jautāju, vai esi gatavs sākt trenera karjeru? Kaspars ir komandas kapteinis, viņa klātbūtne mums visiem ir ļoti svarīga."

Savukārt Krievijas komandas galvenais treneris Oļegs Bratašs pēc mača norādīja, ka Latvijas izlase šo maču sākusi aktīvi, taču to krievi jau gaidījuši.

"Tomēr pirmā perioda gaitā vajadzēja veikt pāris izmaiņas, tostarp, pamainīt uzbrukumu iesākšanu. Tas deva cerēto, radās momenti, bija laba to realizācija un pēc tam rezultāta ziņā mēs jau jutāmies ļoti komfortabli. Spēles beigas mūsu izpildījumā nebija tik labas, tomēr esmu apmierināts ar komandas sniegumu," norādīja speciālists.

Svētdien abas komandas spēkosies atkārtoti, bet sagaidāms, ka tad vārtus sargās Ivars Punnenovs.

Pēc spēlēm ar Krieviju Latvijai 7. un 8.aprīlī Eiropas Hokeja izaicinājuma (EHC) ietvaros Daugavpilī būs mači ar Baltkrieviju.

Pēc tam Hārtlija vadītā komanda 14. un 15. aprīlī izbraukumā tiksies ar Zviedriju, 21. un 22. aprīlī "Arēnā Rīga" tiks spēlēts ar Franciju, bet 30. aprīlī un 1. maijā būs mači izbraukumā pret Vāciju.

Pasaules čempionātā Ķelnē A apakšgrupā Latvija tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.