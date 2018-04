Viens no sāpīgākajiem jautājumiem izlasē šobrīd ir vārtsargu līnija, jo spēcīgākie šīs pozīcijas spēlētāji — Elvis Merzļikins un Kristers Gudļevskis — turpina spēlēt attiecīgi Šveices čempionātā un Amerikas Hokeja līgā, citi kandidāti izlasei atteica savainojumu dēļ, tāpēc nācies piesaistīt vārtsargus bez pieredzes valstsvienībā.

" Būs labi!" žurnālistus pēc treniņa otrdien mierināja Hārtlijs. "Čalpa ļoti labi nospēlēja [pret Norvēģiju], Merziļikins cīnās par Šveices čempiona titulu, un tas ir lieliski. Ir arī Gudļevskis, viņam AHL regulārajā čempionātā ir vēl pāris spēles atlikušas, runājam ar viņa aģentu, ar Ņujorkas "Islanders" klubu, vēl taču ir Gustavs Dāvis Grigals, Mareks Mitens (abi spēlē NCAA - red.)."

"Punnenova savainojums bija ļoti nepatīkams atklājums, Kalniņš vienmēr cīnās ar gurnu, un tur mēs neko nevaram iesākt," atzīst treneris. "Hokeja sezona ir gara un spēlētāji gūst traumas, dažiem vajag operācijas, citiem pietiek tikai ar atpūtu. Tā ir situācija, ar ko mums ir jārēķinās."

Hārtlijs atklāja, ka pirmajā pārbaudes spēlē pret Somiju 11. aprīlī Latvijas izlases vārtus sargās Uldis Čalpa, otrajā dienu vēlāk Māris Jučers. Šajās spēlēs izlasei vēl nepievienosies daži veterāni, ieskaitot Mārtiņu Karsumu, kurš esot labā formā, un arī ar ceļgaliem viņam šogad problēmu neesot. Nākamnedēļ izlasei pievienosies Andris Džeriņš, treneris sazinājies arī ar Oskaru Cibuļski.

"Vakar runāju ar Džeriņu, aizsūtīju Oskaram Cibuļskim īsziņu, viņi tiek gaidīti nākamnedēļ. Ronalds Ķēniņš ar Elvi Merzļikinu cīnās Šveices čempionāta finālā — kāds no latviešiem noteikti kļūs par Šveices čempionu! Jūs jau zināt par Girgensonu, Bufalo "Sabres" klubs uzskata, ka viņam vajadzētu atpūsties un pilnībā atveseļoties, un es viņus varu saprast. Tā bija nopietna deguna operācija," saka Hārtlijs.

"Situācija ap Teodoru Buļegu neizskatās labi, jo Vilksbāras/Skrantonas "Penguins" ir spēcīga komanda, un pat ja viņi izstāsies no "play-off", Bļugeram ir izredzes tikt izsauktam uz NHL — "Pitsburgas "Penguins" gribēs nodrošināties pamatsastāva spēlētāju traumu gadījumā," uzskata Hārtlijs. "Neredzu, ka Vilksbāra vai "Penguins" no izslēgšanas spēlēm varētu izstāties pirmajās kārtās. Būtu jauki, ja Tedijs varētu pievienoties izlasei, jo viņš lieliski nospēlēja pērn, taču — viņa sapnis ir spēlēt NHL un mēs to ņemam vērā. Arī Rūdolfu Balceru, iespējams, var izsaukt Sanhosē "Sharks", jo AHL sezona Sanhosē "Barracuda" beigsies ar regulāro čempionātu. Mēs viņus visus uzmanām tāpat, kā jūs (smejas)."

Runājot par aizvadītajām divām pārbaudes spēlēm Norvēģijā, kurās tika piedzīvoti divi zaudējumi, Bobs Hārtlijs norāda, ka pretiniekos bija komanda, kurā liela daļa bija Norvēģijas olimpiskās izlases spēlētāju, kamēr Latvijas izlasē pārsvarā bija jaunie spēlētāji, arī debitanti. "Domāju, ka daudzi no jaunajiem hokejistiem pēc šīm spēlēm saprata, ka nav vēl pietiekami spēcīgi fiziskā ziņā, slidošanā, cīņā laukuma stūros. Mēs spēlējām pret vīriem ar sastāvu, kurā ir jauni vīrieši, kam vēl ir jauniešu ķermenis," saka kanādiešu speciālists. "Viņi ieguva atziņu, ka nepieciešams strādāt trenažieru zālē, un tas ir labi. Mēs tagad veicām ieguldījumu nākotnē, lai pēc diviem, trim gadiem viņi ir gatavi izlasei."

Ko Hārtlijs grib uzlabot spēlē pret Somiju? "Visu!" attrauc treneris. "Lai arī komandā būs vairāki pieredzējuši spēlētāji, tik un tā lielākā daļa būs jaunie. Jāspēlē kā vienotai komandai, jāspēlē visās trijās zonās — uzbrukuma, neitrālajā un aizsardzības. Šorīt spēlētājiem teicu, ka mums ir jāizveido tāda pat kopības, ģimenes sajūta, kāda bija pērn Ķelnē. Mēs nebijām komanda, mēs bijām kaut kas labāks par komandu. Šogad izaicinājums ir vēl lielāks - Kanādai ir laba komanda, ASV, atcerieties, ko Vācija izdarīja Olimpiādē. Mums ir jābūt labākajiem, un katrā elementā. Katru nedēļu ir jāuzlabo sava spēle."