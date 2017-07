Komandas vizuālais tēls, kura autori ir mākslinieki Jūlija Kulgajeva un Haralds Apinis, ieturēts melnbaltās krāsās un izstaro skarbumu, nepiekāpību un jauneklīgu dumpinieciskumu.

"Ar šīm izmaiņām vēlamies padarīt komandas tēlu stilīgāku un jauniešu auditoriju uzrunājošāku," saka HK "Dinamo Rīga" un HK "Rīga" mārketinga departamenta direktors Rihards Frīdenbergs. "Vēlamies, lai HK "Rīga" kļūst par komandu, ar kuru jaunieši grib asociēties – tādi, kuri nebaidās stāties pretī pat visstiprākajiem pretiniekiem un cīnās par uzvaru līdz spēles beigu signālam. Skarbums jaunajā logo liecina par nepiekāpību, raksturu un cīņassparu. Varbūt arī HK "Rīga" šosezon nebūs līgas līderis, taču "melnais zirdziņš", ar ko visiem noteikti jārēķinās."



Līdz ar vizuālā tēla maiņu klubs pastiprinās HK "RĪGA" mārketinga aktivitātes un piedāvās līdzjutējiem dažādus suvenīrus ar komandas simboliku.

HK "Rīga" menedžeris Juris Opuļskis no spēlētājiem sagaida jaunajam komandas tēlam atbilstošu nepiekāpību un atdevi laukumā visas sezonas garumā. "Komandas vadība ļoti cer, ka šīs izmaiņas dos papildus motivāciju jaunajiem spēlētājiem vēl spilgtāk sevi apliecināt laukumā, jo komandai šosezon būs nepieciešami jauni līderi," viņš saka. "Var teikt, ka līdz ar jaunajām formām HK "Rīga" atver arī jaunu lappusi komandas vēsturē, kurā būs iespējams ierakstīt jaunus sportiskos sasniegumus un arī jaunus spēlētāju uzvārdus, kuri jau tuvākajā laikā varētu izaugt līdz Rīgas "Dinamo" un Latvijas valstsvienības līmenim, kā to ir izdarījuši daudzi viņu priekšgājēji – Indrašis, Gudļevskis, Bičevskis, Balinskis, Razgals un citi."

Jaunajā sezonā HK "Rīga" mērķis ir iekļūt izslēgšanas spēlēs, ko aizvadītajā sezonā neizdevās paveikt. komandas sastāvs piedzīvojis pamatīgas izmaiņas, vecuma ierobežojuma dēļ to vairs nedrīkst pārstāvēt vairāki iepriekšējo sezonu līderi, un līdz ar to šī loma būs jāuzņemas citiem spēlētājiem. Nākamajā sezonā komandā vēl varēs spēlēt aizsargs Kristaps Zīle, kurš jau iepriekšējā sezonā debitēja arī Rīgas "Dinamo" sastāvā un arī Latvijas pieaugušo izlasē. No citiem spēlētājiem var izcelt potenciālos Latvijas U20 izlases spēlētājus Paulu Svaru, Robertu Kaļķi, Renāru Kārklu, Emīlu Ģēģeri, Lūkasu Sičovu, Danielu Bērziņu.