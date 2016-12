NHL regulārā čempionāta spēlē ceturtdien Jāgrs mačā pret Bostonas "Bruins" izdarīja rezultatīvu piespēli, kas leģendārajam hokejistam atnesa 1888. rezultativitātes punktu un ļāva šajā līgas statistikā apiet Marku Mesjē. Jāgra pārstāvētā komanda gan zaudēja ar 1:3.

"Man šis sasniegums ir līdzvērtīgs pirmajai vietai, jo es nemaz neceru panākt Grecki - viņš ir no citas planētas," aģentūra AP citē Jāgru. "Viņa rekords ir nesatricināms."

Iepriekšējā "Panthers" spēlē pret Bufalo "Sabres" Jāgrs atkārtoja Mesjē rekordu, taču tagad ir kanādiešu uzbrucēju apsteidzis.

44 gadus vecā Jāgra kontā tagad ir 755 vārti un 1133 piespēles. Greckim ir kopumā 2857 rezultativitātes punkti (894 + 1963), Mesjē - 1887 (694 + 1193).

Jaromir Jagr is alone in 2nd place in all-time NHL points. 1. Gretzky: 894-1,963—2,857 2. Jagr: 755-1,133—1,888 3. Messier: 694-1,193—1,887 pic.twitter.com/fNgyWjmRd0

Jaromir Jagr registered his 1,888th NHL point while playing in his 1,663rd career game, 93 fewer than Mark Messier played in his career. pic.twitter.com/lxQrr6lXpQ