Šajā spēlē "Flames" zaudēja ar 3:5 (1:1, 2:2, 0:2). Jāgrs laukumā pavadīja 13 minūtes un vienu sekundi un palika ar neitrālu lietderības koeficientu.

Jāgrs savainojuma dēļ izlaida iepriekšējās sešas komandas spēles, līdz ar to savu NHL statistiku varēja uzlabot tikai šajā mačā. Čehu uzbrucējs tagad NHL aizvadījis 1925 spēles, par vienu vairāk nekā Gordijs Hovs.

Jaromir Jagr of the @NHLFlames passed Gordie Howe for second on the NHL's all-time games played list (regular season and playoffs). #NHLStats pic.twitter.com/eQ8mKqK5PT