Lai arī komandas nosaukums ir "Zelta Bruņinieki", zelta krāsa formās nav dominējošā uz spēļu krekliem. Mājas spēļu formas galvenokārt ir pelēkas, bet uz piedurknēm ir redzamas melnas, zelta un sarkanās krāsas. Izbraukuma spēļu formas ir baltas, bet uz piedurknēm ir pelēkā zelta un sarkanā krāsa.

"Golden Knigts" komandas vadībai priekšā ir atbildīgākais darbs – sastāva izveidošana. Naktī uz ceturtdienu notiks līgas paplašināšanās drafts, kurā Lasvegasas vienība izvēlēsies pieejamos spēlētājus no citām NHL komandām.

Presenting the jersey for the @GoldenKnights ! #FormTheFuture pic.twitter.com/nJie3dRwRw

Both jerseys that we will wear in our inaugural season. #VGKFirstJersey pic.twitter.com/NYj3zDQmdZ