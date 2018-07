1995. gada Nacionālās Hokeja līgas (NHL) draftā 18 gadus veco uzbrucēju ar 11. numuru izvēlējās Dalasas "Stars", bet drīzumā viņi aizmainīja Iginlu uz Kalgari, kur viņš aizvadīja 16 sezonas un kļuva par ilggadēju "Flames" kapteini un rekordistu gūto vārtu, rezultativitātes punktu un aizvadīto spēļu ziņā.

Iggy, it was an absolute privilege and honour to have you wear the Flaming C for 16 seasons.#ThankYouIggy pic.twitter.com/kTSR4kenoh