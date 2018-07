19 gadus vecais Humboltas "Broncos" uzbrucējs Raiens Strašnickis šajā avārijā, kurā bojā gāja 15 viņa komandas biedri, guva smagu mugurkaula traumu un kļuva paralizēts, taču viņam izdevies atlabt tiktāl, lai sāktu nodarboties ar parahokeju.

"Pirmā treniņu diena. Pirmoreiz uz ledus kopš 5. aprīļa. Šis ir platākais smaids, ko mēs ar mammu jebkad esam redzējuši dēla sejā. " savā "Twitter" kontā pie video ar dēla pirmajiem soļiem parahokejā ierakstījis jaunā hokejista tēvs.

Day 1 of try outs. First time on ice since April 5. BIGGEST SMILE momma and I have ever seen. Thanks Chris Cederstrand and Okotoks Rink for this. Yes Corban Knight (Flyers) and Erika and I were out there also. It is NOT easy. pic.twitter.com/NXOyFqc6kf