20 gadus vecajam hokejistam, kurš Nacionālajā Hokeja līgā (NHL) aizvada pirmo sezonu, tā būs debija arī pasaules čempionātā.

""Islanders" debitants Metjū Bazals pārstāvēs Kanādas izlasi pasaules čempionātā. Viņš man atzinās, ka īpaši priecājas par iespēju spēlēt kopā ar Konoru Makdeividu," savā "Twitter" kontā paziņojis "Newsday" hokeja apskatnieks Endrjū Gross.

#Isles rookie Mathew Barzal will play for Team Canada in World Championships. Barzal tells me he's particularly excited to get a chance to be Connor McDavid's teammate.