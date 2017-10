"Lions" savā laukumā ar 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) pieveica šosezon labu sniegumu demonstrējošo Lielbritānijas vienību Notingemas "Panthers".

Mājinieki pirmajā trešdaļā atklāja šī mača rezultātu, tomēr noslēdzošā perioda pirmajā minūtē "Panthers" hokejists Brets Perlīni panāca 1:1. Mača beigas gan veiksmīgāk aizvadīja Cīrihes kluba hokejisti, pa vārtiem gūstot Romānam Vikam un Frēdrikam Petešonam.

Ķēniņš šajā spēlē laukumā bija "Lions" pirmo divu vārtu guvumos, bet kopumā viņš laukumā pavadīja 13 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā veica divus metienus pa vārtiem, bloķēja vienu pretinieku raidījumu un nopelnīja divas soda minūtes par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju, dueli noslēdzot ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Astotdaļfināla atbildes cīņas notiks nākamnedēļ.

Apakšgrupu turnīrā "Lions" komanda tika pie 11 punktiem un izcīnīja otro vietu H apakšgrupā. Tikmēr "Panthers" vienība pērn triumfēja IIHF Kontinentālajā kausā, kas deva ceļazīmi uz Čempionu līgu, un tajā tā šosezon spēlē pārsteidzoši veiksmīgi, ar 11 punktiem triumfējot savā apakšgrupā.

"Panthers" grupu turnīrā divreiz pieveica arī uzbrucēja Andra Džeriņa un aizsarga Oskara Cibuļska pārstāvēto Čehijas augstākās līgas komandu Hradeckrālovas "Mountfield", kas sacensības noslēdza pēc grupu turnīra.

Šveices augstākajā līgā (NLA) patlaban "Lions" ar 32 punktiem 18 spēlēs ieņem trešo vietu, kamēr "Panthers" ar 18 punktiem 12 mačos ir Lielbritānijas hokeja līgas (EIHL) trešajā pozīcijā.

Ceturtdaļfinālā šī pāra uzvarētāja tiksies ar Zviedrijas vienību Gēteborgas "Frolunda Indians" vai Libereces "Bīlī Tigrši" no Čehijas. Pirmajā šī dueļa mačā otrdien uzvaru viesu laukumā ar 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) izcīnīja "Frolunda Indians".

Gēteborgas komanda ir pašreizējā sacensību čempione un trīs reizes pēc kārtas spēlējusi finālā. Tā arī apakšgrupu turnīrā tikās ar "Lions", divreiz apspēlējot konkurentus no Šveices. Zīmīgi, ka turnīra pirmsākumos 2008./2009.gada sezonā tajā triumfēja tieši "Lions" komanda, bet pēc vienīgās sezonas sacensības tika atjaunotas pirms trim gadiem un kopš tā laika tajās dominējusi Gēteborgas vienība.

Vēl citos otrdienas mačos divu Somijas klubu duelī Jiveskiles JYP savā laukumā ar 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) apspēlēja Tamperes "Tappara", kamēr Tršinecas "Ocelārži" viesos ar 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) pieveica Malmes "Redhawks" no Zviedrijas. Vēl vienā mačā cita Čehijas vienība Brno "Kometa" savu skatītāju priekšā ar 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) apspēlēja "Zug" no Šveices, kamēr zviedru vienība Jēvles "Brynas" ar 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) viesos apspēlēja Maheimas "Adler" no Vācijas.

Vēl pie uzvaras pirmajā astotdaļfināla cīņā tika Austrijas komanda Zalcburgas "Red Bull", kas savā laukumā ar 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) uzvarēja Vekšes "Lakers" no Zviedrijas, bet Vācijas klubs Minhenes "Red Bull" ar 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) pārspēja "Bern" no Šveices.

Šajā sezonā IIHF Čempionu līgas dalībnieku skaits ir samazināts no 48 uz 32 komandām, turklāt kvalificēties turnīram varēja vien pēc sportiskajiem rezultātiem.

Grupu kārtā 32 klubi bija salozēti astoņās apakšgrupās, bet pēc tam 16 labākās vienības iekļuva "play-off" sacensībās. Pirmajās trijās izslēgšanas turnīra kārtās labākos noteiks divu maču summā, bet finālā tiks aizvadīta viena izšķirošā spēle.

Arī iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgā no latviešu pārstāvētajām komandām vistālāk tika "Lions", apstājoties ceturtdaļfinālā.

Iepriekšējās sezonas finālā Gēteborgas "Frolunda Indians" pagarinājumā ar 4:3 apspēlēja Čehijas vienību Prāgas "Sparta".

Turnīrā līdz šim nekad nav spēlējušas Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienības.