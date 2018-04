Abu komandu pirmajā savstarpējā mačā ceturtdien Latvijas izlase cieta neveiksmi papildlaikā ar rezultātu 1:2, izšķirošos vārtus ielaižot 37 sekundes pirms papildus piecminūtes beigām.

Latvijas hokejisti šajā pavasarī pārbaudes mačos cietuši septiņus zaudējumus tikpat spēlēs.

Ceturtdien Latvijas izlases labā vārtus guva Andris Džeriņš, savukārt trešajā periodā Latvijai nācās veikt piespiedu vārtsargu maiņu, jo traumu guva Kristers Gudļevskis, viņa vietu vārtos ieņemot Uldim Čalpam. Gudļevskis uzreiz devās uz ģērbtuvēm, jo viņam sākās krampji kājās.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirms ceturtdienas spēles notika īpaša un sirsnīga ceremonija, kurā tika iemūžināts leģendārā vārtsarga Artūra Irbes krekls ar 1.numuru. Ar šo numuru izlasē līdz ar to neviens vairs nespēlēs.

Latvija ar Šveici iepriekšējo reizi pirms šiem mačiem spēkojās aizpērn, zaudējot pretiniekiem gan divos pārbaudes mačos, gan pasaules čempionāta spēlē.

Šveices komandas rindās mačam pret Latviju pieteikti galvenokārt spēlētāji no vietējās līgas komandām. Vienīgais Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvis ir vārtsargs Reto Berra, bet trīs spēlētāji ir no Amerikas Hokeja līgas (AHL), no kuriem visi ir Latvijas hokejistu komandas biedri.

Jonass Sīgentalers šosezon spēlēja kopā ar Kristoferu Binduli Hēršijas "Bears" komandā, Noā Rods bija komandas biedrs Rūdolfam Balceram Sanhosē "Barracuda" vienībā, kamēr Kalvins Tirkaufs bija Klīvlendas "Monsters" rindās kopā ar Edmundu Matīsu Kivlenieku. Tiesa, neviens no šīs trijotnes ceturtdien nestājās pretī saviem komandas biedriem, jo Bindulis savainojuma dēļ neturpina cīņu par vietu izlasē, Balceram vēl ir mači AHL izslēgšanas turnīrā, bet Kivlenieks tikai ceturtdien atgriezās Ziemeļamerikas, taču maču jau vēroja klātienē no tribīnēm.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas valstsvienība līdz šim aizvadītajās septiņās pārbaudes spēlēs piedzīvojusi tikai zaudējumus. Vispirms viesos ar 2:3 un 2:6 tika zaudēts Norvēģijai, bet vēlāk sekoja bezvārtu neveiksmes savā laukumā ar 0:3 un 0:5 pret Somijas izlasi, savukārt aizvadītajā nedēļā divas reizes ar vienādu 1:4 viesos tika zaudēts Slovākijai, kam sekoja neveiksme ar 1:2 arī pret Šveici.

Gatavošanos pasaules čempionātam Latvijas izlase noslēgs 1.maijā ar spēli savš mājās pret Kanādu.

Jau vēstīts, ka veselības problēmu dēļ Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs iepriekšējo trīs gadu komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa, kuram veikta rokas operācija. Tāpat komandas sastāvā nebūs uzbrucēju Laura Dārziņa, Zemgus Girgensona un Jāņa Sprukta, kā arī vārtsargi Ivars Punnenovs un Jānis Kalniņš. Tāpat sagaidāms, ka pasaules čempionātā nevarēs palīdzēt arī aizsargs Artūrs Kulda.

Iepriekš arī bija skaidrs, ka uz izlasi netiks aicināts aizsargs Oskars Bārtulis.

Savainojuma dēļ Latvijas hokeja izlasei šajā pavasarī nevarēs palīdzēt arī aizsargs Bindulis, kā arī no otrdienas ar komandu vairs netrenējas uzbrucējs Renārs Krastenbergs un vārtsargs Māris Jučers.

Pasaules čempionātā, kas sāksies 4.maijā, Latvijas izlase Herningā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, ASV, Vāciju, Norvēģiju, Dāniju un Dienvidkoreju. Četras labākās komandas tiks ceturtdaļfinālā.