Krievijas nopelniem bagātajam hokeja trenerim, latviešu speciālistam Harijam Vītoliņam piešķirts Aleksandra Ņevska ordenis, liecina oficiālajā Krievijas valdības interneta mājas lapā 30. jūlijā publicētais Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojums.

Savukārt hokeja trenerim Iļjam Vorobjovam, kurš pārņēma Krievijas hokeja izlases vadību pirms 2018. gada pasaules čempionāta, bet pirms tam bija Znaroka asistents, piešķirts Draudzības ordenis.

Visiem minētajiem hokeja treneriem apbalvojumi piešķirti "par sekmīgu sportistu sagatavošanu, kuri sasniedza augstus sportiskos panākumus 2018. gada olimpiskajās spēlēs Phjončhanā".

Harijs Vītoliņš kopā ar Oļegu Znaroku vadīja Krievijas hokeja izlasi kopš 2014. gada līdz šā gada pavasarim, izcīnot ar to gan pasaules čempionu (2014. gadā), gan olimpisko čempionu zelta medaļas (2018. gadā).

Krievijas impērijā Sv. Aleksandra Ņevska ordenis pastāvēja kopš 1725. līdz 1919. gadam, un to piešķīra kā militārpersonām, tā civiliedzīvotājiem. 1942. gada to atjaunoja kā Sarkanās armijas komandsastāva apbalvojumu. Pēc PSRS sabrukuma ordenim atjaunots pirmsrevolūcijas dizains un to piešķir par augstiem nopelniem.