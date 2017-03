Latvijas izlase turpina gatavošanos maijā gaidāmajam pasaules čempionātam, kad Ķelnē tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.

"Aizvadīta vēl viena laba darba nedēļa. Esmu priecīgs par spēlētāju atdevi un arī progresu," pēc piektdienas treniņa sacīja Hārtlijs.

Treneris atklāja, ka pagaidām treniņos uzmanība vērsta spēlei vienādos sastāvos. "Mēs katru dienu strādājam pie noteiktām mūsu spēles detaļām, tās arvien uzlabojot. Šobrīd mēs koncentrējamies spēlei pieci pret pieci, bet nākamnedēļ sāksim arī slīpēt spēli vairākumā un mazākumā. Tagad svarīgi, lai spēlētāji saprastu, ko no viņiem vēlamies. Man patīk kā puiši visu uztver, viņi uzdod jautājumus, skatās video. Protams, turpinām strādāt arī pie fiziskās sagatavotības. Šobrīd es droši varu teikt, ka man patīk tas, ko esam sasnieguši un kādā virzienā dodamies," apmierināts bija kanādietis.

Pēc piektdienas treniņa tika pavēstīts, ka šīs nedēļas labākais izlases hokejists bijis Gints Meija un viņš saņēma ugunsdzēsēju ķiveri. Šāda tradīcija tika ieviesta pirms nedēļas, kad par labāko nosauca Georgiju Pujacu.

Hārtlijs uzsvēra, ka ugunsdzēsēja ķivere tiek pasniegta nevis labākajam hokejistam, bet tam, kurš vislabāk apliecinājis savas profesionālās īpašības.

"Labs hokejists nevar būt slikts profesionālis. Tās ir divas saistītas lietas. Mēs gribam izveidot labu komandu no labiem profesionāļiem. Gints ir labs piemērs citiem, viņš vienmēr ierodas laikus, vienmēr gatavs palīdzēt, nežēlo sevi ne uz ledus, ne vingrošanas zālē, pareiza attieksme un mērķtiecība. Viņš, manuprāt, ir piemērs ne tikai citiem hokejistiem, bet visiem Latvijas cilvēkiem," Meiju, kurš šosezon bija Rīgas "Dinamo" kapteinis, slavēja Hārtlijs.

Šonedēļ ledus treniņus kopā ar izlasi aizvadīja arī vairāki gados jaunie spēlētāji, kuriem diezin vai vēl izdosies izcīnīt vietu izlasē. "Man patīk, ka ar mums trenējas vairāki juniori, jo viņiem tā ir lieliska pieredze, trenēties kopā ar tādiem spēlētājiem kā Lauris Dārziņš vai Artūrs Kulda. Kā bērni viņi šos puišus vēroja spēlējam, bet tagad jaunajiem ir iespēja trenēties ar viņiem uz viena ledus. Domāju, ka tā ir lieliska iespēja, jo šie jaunie puiši pēc trīs četriem gadiem paši varēs spēlēt Latvijas izlasē, bet tagad viņiem ir iespēja sajust valstsvienības garšu," teica Hārtlijs.

Viņš uzsvēra, ka treniņos daudz tiek strādāts pie vissīkākajām detaļām, ko izlase darīs visu gatavošanās laiku.

"Es trenēju kopš 26 gadu vecuma, un jebkurā komandā visu laiku esmu strādājis pie sīkajām detaļām, jo bez tām nevar uzvarēt. Sīkumi ir izšķirošie, lai gūtu panākumus. Ja es aizietu pie ārsta, kurš man teiktu, ka kādas problēmas veselībā ir sīkums un tās nav svarīgas, nezinu, vai es pie viņa ietu otrreiz. Hokejā ir līdzīgi, ikviens sīkums ir ļoti svarīgs un būtisks," savā hokeja uztverē dalījās Hārtlijs.

Nedēļas nogalē hokejistiem būs divas brīvas dienas, kamēr treneri vēl sastādīs nākamās nedēļas darba plānu.

"Kā jau teicu, nākamajā nedēļā sāksim strādāt pie spēles nevienādos sastāvos, tāpēc mūs visus gaida smags un atbildīgs darbs. Savukārt es ceru, ka kādā no nākamajām divām dienām aiziešu līdz Vecrīgai. Teikšu godīgi, jūs esat laimīgi, ka jums ir tik brīnišķīga pilsēta un valsts. Līdz šim neko vēl neesmu no Rīgas redzējis, jo septiņos no rīta esmu ledus hallē, bet mājās dodos piecos vakarā. Jau iepriekš teicu, ka šeit neesmu ieradies kā tūrists, bet lai strādātu. Mana sieva gan, tā ir laba tūriste un ļoti izdevīga Latvijas ekonomikai - notiek liela iepirkšanās," jokoja Hārtlijs, uzsverot, ka Latvijā viņam ļoti patīkot.

"Cilvēki ir ļoti draudzīgi, ēdiens izcils, atmosfēra patīkama," piebilda treneris.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas izlase aizvadīs desmit pārbaudes spēles. Pirmajos mačos Latvija 1. un 2. aprīlī "Arēnā Rīga" sacentīsies ar Krievijas tā saukto olimpisko izlasi, turpinājumā 7. un 8. aprīlī Eiropas Hokeja izaicinājuma (EHC) ietvaros Daugavpilī būs mači ar Baltkrieviju.

Pēc tam Latvija 14. un 15. aprīlī izbraukumā tiksies ar Zviedriju, 21. un 22. aprīlī "Arēnā Rīga" tiks spēlēts ar Franciju, bet 30. aprīlī un 1. maijā būs mači izbraukumā pret Vāciju.