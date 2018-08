Latvijas sporta vēsture: Hokeja izlases karognesējam Augustam Ozolam – 110

Foto: Roberta Bluķa ģimenes arhīvs

Pirms 110 gadiem, 1908. gada 16. augustā, dzimis Augusts Ozols (ceturtais no labās) – ievērojams "Universitātes Sporta" ("US") pārstāvis. 20. gs. 30. gados A. Ozols bija pazīstams "US" hokeja un futbola komandu spēlētājs. Abos nosauktajos sporta veidos viņš startēja arī Latvijas studentu izlasēs.