Latvijas U-20 hokeja izlases pasaules čempionāta pirmajā mačā pirmdien ar rezultātu 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) piekāpās ASV vienaudžiem, augstākajā divīzijā atgriežoties ar zaudējumu.

Vienīgos vārtus Latvijas izlases labā guva Renārs Krastenbergs, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju.

Spēles pirmajās minūtē amerikāņi devās uz Latvijas izlases vārtiem, taču savos uzdevumu augstumos bija Mareks Mitens, kā arī latviešiem uzsmaidīja veiksme. Tiesa, pretinieku ofensīva tika apturēta ar pārkāpumu, līdz ar to Gvido Jansonam bija jādodas uz noraidīto soliņa. Mazākumā Latvijas hokejisti ne tikai sekmīgi aizsargājās, bet arī Mārtiņam Dzierkalam izdevās aizlauzties līdz pretinieku vārtiem.

Tomēr spēles septītajā minūtē jau vienādos sastāvos amerikāņi atklāja spēles rezultātu, precīzi metot Patrikam Hārperam. Perioda vidū arī latviešiem izdevās piespiesties pie pretinieku vārtiem, taču viņu centieni bija nesekmīgi. Tāpat Latvijas hokejisti bija aktīvi arī aizsardzībā, sarūpējot pirmo vairākumu. Vairākumā Latvijas puiši ātri nostājās pretinieku aizsardzības zonā, taču viena spēlētājā pārsvaru nerealizēja.

Piecas minūtes pirms perioda beigām amerikāņi iespieda latviešus savā aizsardzības zonā, taču paši iekrita, kas ļāva Renāram Krastenbergam izslidot vienatnē pret pretinieku vārtsargu un panākt izlīdzinājumu. Zaudējuši vārtus, amerikāņi sadusmojās un metās uz latviešu vārtiem. Tīs minūtes pirms perioda beigām Mitenam ar efektīvu lēcienu nācās glābt Latviju no vārtu zaudējuma. Pirmā perioda beigās abas komandas apmainījās asumiem, tādējādi otrā trešdaļa tika sākta ar četriem laukuma spēlētājiem katrā komandā.

Otrajā periodā pēc nepilnas nospēlētas minūtes izgājienā tika kavēts Erlends Kļaviņš, par ko amerikāņi saņēma divas soda minūtes. Latvieši vairākumu nespēja realizēt, bet vēlāk, spēlējot vienādos sastāvos, trim Latvijas hokejistiem izdevās izslidot pret vienu amerikāņu aizsargu, taču šī Ziemassvētku dāvana palika neatvērta. Savukārt perioda astotajā minūtē aizturētā soda laikā ASV hokejistiem izdevās vēlreiz izvirzīties vadībā, kad precīzi meta Kolins Vaits.

Perioda vidū Kļaviņš mēģināja vēl vienu reidu uz pretinieku vārtiem, bet nedaudz vēlāk nopelnīja latviešiem vairākumu, turklāt pēc pusminūtes kavēts tika arī Dzierkals, tādējādi tika iegūts lielais vairākums. Sākumā latviešiem bija grūtības nostāties pretinieku aizsardzības zonā, turklāt lielajā vairākumā tika zaudētas vairākas ripas, arī šo pārsvaru neizmantojot. Turpinājumā amerikāņi uzbruka vēl vairāk, kas nedaudz vairāk kā minūti pirms perioda beigām nesa augļus, precīzi metot Kleitonam Kelleram.

Jau pašā trešās trešdaļas sākumā Latvijas jaunie hokejisti nopelnīja vēl vienu vairākumu, taču arī tas netika izmantots. Pēc piecām nospēlētām minūtēm Maksims Ponomarenko nopelnīja noraidījumu, bet, kad viņa laiks uz noraidīto soliņa tuvojās beigām, Rūdolfs Balcers par sitienu galvas un kakla rajonā dabūja 2+10 soda minūtes.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nedaudz mazāk kā astoņas minūtes amerikāņi guva ceturtos vārtus. Kellers Latvijas izlases aizsardzības zonā ieguva ripu un raidīja to Mitena sargātajos vārtos. Pāris minūtes vēlāk amerikāņiem bija vēl viena laba izdevība, taču ripa lidoja garām vārtiem, bet trīsarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Eduarda Tralmaka metienu no tuvas distances atvairīja amerikāņu vārtsargs Tailers Pārsons.

Minūti vēlāk ASV hokejisti guva savus piektos vārtus, netraucēti savu metienu realizējot Džeremijam Brako. Pēdējā minūtē Latvijas juniori apjuka aizsardzībā, Džordans Grīnvejs to izmantoja un panāca 6:1, pieliekot punktu amerikāņu uzvarai.

Turpinājumā Latvijas juniori otrdien tiksies ar Krieviju, ceturtdien spēlēs ar Kanādu, bet piektdien ar Slovākiju.

Latvijas U-20 izlase augstākajā divīzijā spēlē pēc trīs gadu pārtraukuma, pērn uzvarot pirmās divīzijas A grupas čempionātā.

Pirms došanās uz Kanādu izlases galvenais treneris Ēriks Miļuns sarunā norādīja, ka komandas mērķis ir vietas saglabāšana augstākajā divīzijā, bet uzdevums ir arī cīnīties par uzvaru katrā spēlē.

Latvijas U-20 hokeja izlase uz Kanādu devās pirms nedēļas 15 spēlētāju sastāvā, kur tai pievienojās 15 Ziemeļamerikā spēlējošie Latvijas jaunie hokejisti, bet septiņi kandidāti pēc pārbaudes spēlēm tika atskaitīti. Izlases kapteinis ir talantīgais aizsargs Kristaps Zīle.

Tikmēr ASV valstsvienībā 15 no 23 spēlētājiem spēlējuši dažādos starptautiskos turnīros, turklāt divi no tiem pērn izcīnīja bronzas medaļas U-20 izlases sastāvā. Tikmēr 11 no šīs izlases spēlētājiem kļuva par pasaules čempioniem U-18 grupā, bet septiņi šogad šīs pašas vecuma grupas meistarsacīkstēs tika pie bronzas medaļām.

Pirms pasaules čempionāta Latvijas U-20 hokeja izlase Kanādā aizvadīja divas pārbaudes spēles, vispirms ar 2:3 zaudējot Dānijas vienaudžiem, bet tad ar 3:2 uzvarot junioru komandu Hoksberi "Hawks", kas spēlē Centrālajā Kanādas Hokeja līgā (CCHL).

Pasaules čempionāta augstākajā divīzijā desmit komandas ir sadalītas divās apakšgrupās. Toronto spēlēs ASV, Kanādas, Krievijas, Slovākijas un Latvijas izlases, bet Monreālā spēkiem mērosies Čehijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Šveices juniori.

Turnīra ceturtdaļfinālā iekļūs apakšgrupu četras labākās komandas, bet piektajā vietā palikušās vienības cīnīsies par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā.

Miļunam darbā ar izlasi palīdz Aigars Razgals un Kārlis Zirnis.

Latvijas U-20 izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Denijs Romanovskis ("Rīga"), Gustavs Dāvis Grigals ("Rīga", MHL), Mareks Egils Mitens (Estonas "Rebels", NAHL);

aizsargi - Eduards Hugo Jansons ("Zemgale"/LLU), Kristaps Zīle, Rimans Zelis (abi - "Rīga", MHL), Maksims Ponomarenko ("Lorenskog", Norvēģija), Kristiāns Rubīns (Medisinhetas "Tigers", WHL), Kārlis Čukste (Kvinipiakas Universitāte, NCAA), Gvido Jansons (Estonas "Rebels, NAHL), Toms Zeile (Aidaho "Jr.Steelheads", WSHL);

uzbrucēji - Valters Apfelbaums ("Prizma"), Roberts Baranovskis ("Rīga", MHL), Deniss Smirnovs (Ženēvas "Servete U20", Šveice), Rihards Puide (Cīrihes "GCK Lions", Šveice), Mārtiņš Dzierkals (Ruinas-Norandas "Huskies", QMJHL), Rūdolfs Balcers (Kamlūpsas "Blazers", WHL), Filips Buncis (Džonstaunas "Tomahawks", NAHL), Renārs Krastenbergs (Ošavas "Generals", OHL), Ričards Bernhards (Springfīldas "Jr.Blues", NAHL), Eduards Tralmaks (Čikāgas "Steel", USHL), Roberts Bļugers (Feirbenksas "Ice Dogs", NAHL), Erlends Kļaviņš (Omahas "Lancers", USHL).