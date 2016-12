Latvijas U-20 hokeja izlase piektdien pasaules čempionāta mačā ar 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) piekāpās Slovākijas vienaudžiem, tādējādi latviešiem būs jāpiedalās pārspēlēs par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā, pretī stājoties pašreizējai čempionei Somijas valstsvienībai.

Līdz ar zaudējumu Latvijas hokejisti ieņēma pēdējo, piekto, vietu B apakšgrupā. Savukārt A apakšgrupā negaidīti pēdējie palikuši somi.

Piektdien notikušajā mačā vārtus Latvijas izlases labā guva Kārlis Čukste un Filipis Buncis.

Mača sākumā ripu vairāk kontrolēja latvieši, kas rezultējās ar vārtu guvumu. Spēles piektajā minūtē Čukste neatlaidīgi meta pa slovāku vārtiem un otrais viņa raidījums pēc rikošeta atrada ceļu pretinieku cietoksnī. Pēc rezultāta atklāšanas Latvijas hokejisti nopelnīja vairākumu, kā laikā pamatīgi nomētāja pretinieku vārtsargu, taču dubultot pārsvaru nespēja.

Tikmēr slovāki centās atbildēt ar periodiskiem pretuzbrukumiem. Spēles devītajā minūtē pēc Toma Zeiles un vārtsarga Mareka Mitena nesaprašanās savā aizsardzības zonā pretinieki ieguva ripu, kas Filipam Lestanam ļāva panākt izlīdzinājumu. Iemetuši vārtus slovāki kļuva pārliecinātāki par sevi un lika latviešiem nedaudz atkāpties.

Piecarpus minūtes pirms perioda beigām Ričards Bernhards ieņēma neveiksmīgu pozīciju pie borta un pretinieku spēlētājs viņu ar ceļgalu iegrūda bortā. Bernhards atstāja laukumu ar asiņojošo degunu, bet slovāka spēka paņēmiens bija spēles noteikumu robežās. Trīs minūtes pirms trešdaļas beigās slovāki izspēlēja līdz tukšiem Latvijas izlases vārtiem, taču Gvido Jansons pēdējā brīdī noslaucīja ripu no vārtu priekšas.

Kad līdz perioda beigām bija palikusi minūtē, zaudēta ripa laukuma vidusdaļā noveda pie Filipa Bunča noraidījuma. Latvieši nevienādos sastāvos izturēja, turklāt mazākuma beigās līdz slovāku vārtiem aizlauzās aizsargs Kristiāns Rubīns. Otrā perioda sākumā latvieši nopelnīja vairākumu, turklāt tika pie iespējas vismaz pusminūti spēlēt piecatā pret trijiem. Lielo vairākumu Latvijas hokejisti neizmantoja, turklāt pēc Mārtiņa Dzierkala pārkāpuma tika zaudēta iespēja ilgāk spēlēt piecatā pret četriem.

Pēc nepilnā mazākumā izturēšanas Latvijas junioriem sekoja vēl viens pārbaudījums spēlējot četratā pret pieciem, jo par pārkāpumu pret slovāku vārtsargu Adamu Hušku divas soda minūtes nopelnīja valstsvienības kapteinis Kristaps Zīle. Tiesa, slovāki vairākumā tā arī neizpildīja nevienu metienu pa Mitena sargāto cietoksni, taču septiņas minūtes pirms trešdaļas beigām Zīle atnesa vēl vienu mazākumu. Lai gan latvieši vārtus nezaudēja, tomēr Rubīns, ar roku bloķējot ripu, savainoja roku.

Pēc trīs pretinieku vairākumu neitralizēšanas Eduards Tralmaks ar veiksmīgu reidu uz slovāku vārtiem nopelnīja vairākumu latviešiem. Arī šis vairākums palika neizmantots, turklāt pēc tā tika zaudēti vārti. Nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām nepiesegts vārtu priekšā bija Milošs Romans, kurš izvirzīja vadībā slovākus. Savukārt pusminūti vēlāk Buncis atkal atstāja mazākumā latviešus. Slovāki vairākumā mēģināja apdraudēt Mitena vārtu drošību, un vienā no epizodēm Zīle, bloķējot metienu, ar kāju savainoja potīti.

Tiesa, traumas guvušie Bernhards, Rubīns un Zīle varonīgi turpināja spēli, taču tas neglāba latviešus no trešā vārtu zaudējuma, kad trešā perioda pirmajā minūtē Andrejs Hatala no zilās līnijas realizēja vairākumu. Tikmēr nepilnas piecas minūtes vēlāk Mitenam vēlreiz no vārtiem nācās izņemt ripu, jo precīzi caur Latvijas izlases aizsargiem meta arī Mareks Sloboda.

Trešdaļas otrajā pusē latvieši tika pie vēl vienas minūtes lielajā vairākumā, kas šoreiz tika izmantota, precīzi no vārtu priekšas metot Buncim. Turpinājumā Latvijas hokejisti bija krietni aktīvāki, tomēr neizmantoja savu iespēju aizķerties spēlē un cieta zaudējumu ar 2:4.

Pirmdien Latvija uzsāks pārspēles par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā. Pārspēles norisināsies līdz vienas komandas divām uzvarām.

B apakšgrupā pa deviņiem punktiem trīs spēlēs guvušas Kanāda un ASV. Krievija un Slovākija tikušas pie trim punktiem trīs spēlēs, bet Latvija četrās cīņās palika bez punktiem.

Tikmēr A apakšgrupā Šveice pēcspēles metienu sērijā ar 5:4 (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0) pārspēja pārsteidzošo Dāniju, līdz ar to kļuva skaidrs, ka somi nespēs pacelties augstāk par piekto vietu grupā un viņiem būs jāpiedalās pārspēlēs.

A apakšgrupā Zviedrija trīs spēlēs iekrājusi maksimāli iespējamos deviņus punktus, bet seši punkti ir četras spēles aizvadījušajai Dānijai. Tikmēr Čehija un Šveice trīs spēlēs guvušas attiecīgi piecus un četrus punktus, bet Somija pirmajās trīs cīņās palikusi bez punktiem.

Latvijas U-20 izlase augstākajā divīzijā spēlē pēc trīs gadu pārtraukuma, pērn uzvarot pirmās divīzijas A grupas čempionātā.

Pirms došanās uz Kanādu izlases galvenais treneris Ēriks Miļuns sarunā ar aģentūru LETA norādīja, ka komandas mērķis ir vietas saglabāšana augstākajā divīzijā, bet uzdevums ir arī cīnīties par uzvaru katrā spēlē.

Latvijas U-20 hokeja izlase uz Kanādu aizlidoja vien 15 spēlētāju sastāvā, kur tai pievienojās 15 Ziemeļamerikā spēlējošie Latvijas jaunie hokejisti, bet pēc pārbaudes spēlēm septiņi hokejisti tika atsijāti. Izlases kapteinis ir talantīgais aizsargs Kristaps Zīle.

Pirms diviem gadiem Slovākija negaidīti izcīnīja pasaules čempionāta bronzu, kamēr pirms gada spēja nosargāt vietu elitē un ierindojās septītajā pozīcijā.

Pirms pasaules čempionāta Latvijas U-20 hokeja izlase Kanādā aizvadīja divas pārbaudes spēles, vispirms ar 2:3 zaudējot Dānijas vienaudžiem, bet tad ar 3:2 uzvarot junioru komandu Hoksberi "Hawks", kas spēlē Centrālajā Kanādas Hokeja līgā (CCHL).

Pasaules čempionāta augstākajā divīzijā desmit komandas ir sadalītas divās apakšgrupās. Toronto spēlē ASV, Kanādas, Krievijas, Slovākijas un Latvijas izlases, bet Monreālā spēkiem mērojas Čehijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Šveices juniori.

Miļunam darbā ar izlasi palīdz Aigars Razgals un Kārlis Zirnis.

Latvijas U-20 izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Denijs Romanovskis ("Rīga"), Gustavs Dāvis Grigals ("Rīga", MHL), Mareks Egils Mitens (Estonas "Rebels", NAHL);

aizsargi - Eduards Hugo Jansons ("Zemgale"/LLU), Kristaps Zīle, Rimans Zelis (abi - "Rīga", MHL), Maksims Ponomarenko ("Lorenskog", Norvēģija), Kristiāns Rubīns (Medisinhetas "Tigers", WHL), Kārlis Čukste (Kvinipiakas Universitāte, NCAA), Gvido Jansons (Estonas "Rebels, NAHL), Toms Zeile (Aidaho "Jr.Steelheads", WSHL);

uzbrucēji - Valters Apfelbaums ("Prizma"), Roberts Baranovskis ("Rīga", MHL), Deniss Smirnovs (Ženēvas "Servete U20", Šveice), Rihards Puide (Cīrihes "GCK Lions", Šveice), Mārtiņš Dzierkals (Ruinas-Norandas "Huskies", QMJHL), Rūdolfs Balcers (Kamlūpsas "Blazers", WHL), Filips Buncis (Džonstaunas "Tomahawks", NAHL), Renārs Krastenbergs (Ošavas "Generals", OHL), Ričards Bernhards (Springfīldas "Jr.Blues", NAHL), Eduards Tralmaks (Čikāgas "Steel", USHL), Roberts Bļugers (Feirbenksas "Ice Dogs", NAHL), Erlends Kļaviņš (Omahas "Lancers", USHL).