Baltijas kausa izcīņa gaidāmajā sezonā norisināsies trijos posmos. Pirmais turnīrs Tallinā paredzēts no 25.līdz 27.augustam. Otrais posms notiks novembrī Klaipēdā, bet trešais posms februārī tiks izspēlēts Rīgā. Baltijas kausa izcīņas katrā posmā piedalīsies trīs nemainīgas komandas – Latvijas virslīgas klubu izlase, Igaunijas valstsvienība un Lietuvas izlase. Katrai no posma rīkotājām būs tiesības uzaicināt ceturto komandu. Šobrīd zināms, ka Tallinā spēlēs arī Zviedrijas pirmās līgas klubs "Hammarby IF".

41 gadu vecais Kuļibaba pagājušajā sezonā strādāja par Latvijas čempionāta vienības "Zemgale/LLU" galvenā trenera asistentu un vadīja U-17 jauniešu izlasi. Savukārt vēl pirms tam Kuļibaba bija Krievijas trešās līgas komandas "Yunior-Sputnik Nizhny Tagil" treneris.

Pērnā gada sezonā Latvijas klubu izlase startēja līdzīgā turnīrā – Baltijas Izaicinājuma kausā, kur Latvijas klubu izlasi vadīt tika uzticēts HK "Mogo" trenerim Oļegam Sorokinam. Nākamgad Sorokins kopā ar Herbertu Vasiļjevu trenēs U-18 izlasi.