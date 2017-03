Līdz ar to "Lugano" komanda pusfināla sērijā ar rezultātu 1-4 piekāpās "Bern" un noslēdza sezonu.

Šajā mačā Merzļikins atvairīja 56 no 59 pretinieku metieniem, bet "bullīšu" sērijā viņš apturēja trīs no pieciem izgājieniem. Ar to nepietika, jo latvieša komandas biedri iemeta tikai vienu no pieciem pēcspēles metieniem.

Merzļikins izslēgšanas spēlēs aizvadīja 11 mačus, ielaižot vidēji 2,29 ripas un atvairot 93,26 procentus metienu. Regulārajā čempionātā viņš atvairīja 91,6 procentus metienu un ielaida 2,89 "golus".