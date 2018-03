Jau Nacionālās Hokeja līgas (NHL) sezonas sākumā 32 gadus vecais hokejists guva kreisās kājas traumu, bet turpināja spēlēt līdz pat decembrim. Vēberam bija ieplīsis kauls, kas vēlāk radīja problēmas ar cīpslu. Viņš laukumā turpināja iet līdz pat decembra vidum, aizvadot 25 spēles, kurās guva sešus vārtus un atdeva 10 rezultatīvas piespēles.

Hokejists atzinis, ka lēmums turpināt spēlēt nebija pareizs, taču cer, ka līdz jaunās sezonas sākumam veselību pilnībā savest kārtībā. Tagad viņam izdarīta operācija un hokejists pārvietojas ar palīgierīces palīdzību, kā liecina kluba "Twitter" kontā publicētais foto.

Shea Weber rencontre les médias, avec son moyen de transport temporaire.

Shea Weber addresses the media, via his temporary mode of transportation.#GoHabsGo pic.twitter.com/3V4vGWJYd4— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 27, 2018