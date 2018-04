"Ja federācijas vadītāji intervijās atklāti stāsta, ka apdrošināt tos spēlētājus, kuriem šobrīd nav spēkā esošu līgumu nevar, tad man viss ir skaidrs... Spēlētāju karjeras nav tik ilgas, lai es atļautos lieki riskēt. Mums taču pietiek ar Laura [Dārziņa] gadījumu. Mūsdienās var apdrošināt visu, vajag tikai gribēt," saka Oskars Bārtulis, kurš savas karjeras laikā piedalījies trijos pasaules čempionātos.

"Patiesībā neviens no federācijas ar mani nemaz nav runājis, mēs kontaktējamies ar mediju palīdzību," Bārtulis liek noprast, ka izlasei Dānijā šogad nepalīdzēs.

Hokejista teiktais gan savā ziņā ir pretrunā ar LHF ģenerālsekretāra Viestura Koziola teikto pēc izlases pirmā treniņa martā. Viņš uzsvēra, ka izlases "menedžeru komanda" ir sazinājusies ar visiem potenciālajiem izlases kandidātiem, bet līgumu apdrošināšanā ir lūgts atbalsts no valdības, jo šis apdrošināšanas pakalpojums ir dārgs un LHF viena to nevar atļauties. "Ar šo dienu (19. martu) visu spēlētāju veselība, traumu, invaliditātes gadījumi ir apdrošināti. Ja jūs interesē slavenā "spēlētāju vērtība" un līgumu apdrošināšana, tas jautājums ir daudz sarežģītāks," toreiz žurnālistiem teica Koziols. "Pie tā mēs esam savlaicīgi sākuši strādāt, mūs pārstāvošais brokeris ir izsūtījis vairākām kompānijām pieprasījumu piedāvāt labāko risinājumu, bet labākie ir dārgi, sākot ar 60 tūkstošiem eiro. Izvērtēsim, kurš risinājums būs optimālākais un to pieņemsim. Jāsaka uzreiz — federācija viena pati nevar samaksāt šo summu, esam runājuši par šo jautājumu ar premjeru, esam uzrakstījuši vēstuli valdībai ar lūgumu atbalstīt, ja apdrošināšanas summa būs jāmaksā, un ir skaidrs, ka būs jāmaksā. Cik prasījām valdībai? Tik, cik maksās polise, apmēram, 120-130 tūkstošus eiro. Mums vispirms ir jādabū piedāvājums no apdrošinātāja un polisi jau rādīsim valdībai."

Daļai hokejistu līgumu ar klubiem beidzas 30. aprīlī, kas potenciāli varētu ietekmēt lēmumu par spēlēšanu izlase apdrošināšanas kontekstā, bet Koziols uzsvēra, ka pievienošanās valstsvienībai ir katra sportista brīva izvēle un neviens netiks nosodīts, ja priekšroku dos darbam pie savas profesionālās karjeras turpināšanas. "Tā ir katra spēlētāja brīva izvēle, viņa paša lēmums, un mēs respektēsim katra izvēli," viņš teica. "Tiem, kas gribēs, tie spēlēs [izlasē], durvis būs atvērtas, bet ja kāds teiks, ka šā iemesla dēļ negrib spēlēt, arī tā ir saprotama lieta, tur nav ko dusmoties vai pārmest. Ir runa par viņu iztikas avotu nākamajai sezonai, tā ir normāla lieta."

Kā zināms, pērn saistībā ar spēlētāju līgumu apdrošināšanu izcēlās nesaskaņas starp LHF un vienu no vadošajiem izlases uzbrucējiem Lauri Dārziņu, kurš arī šogad atteicis izlasei.

Savainojumu dēļ izlases sastāvā nevarēs redzēt Kasparu Daugaviņu, Jāni Kalniņu, tāpat ir šaubas par Artūra Kuldas gatavību spēlēs pasaules čempionātā.