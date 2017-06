"Brīvais aģents 1994. gadā – man piezvanīja visi ģenerālmenedžeri, 2017. gadā – nulle zvanu," ierakstījis savā "Twitter" kontā 45 gadus vecais hokejists.

"Visur dzirdu, ka brīvie hokejisti saņem pa 10-12 piedāvājumiem no klubiem. Man neviens nezvana. Gluži pretēji, es cenšos viņus sazvanīt, bet neviens neceļ klausuli," pasūkstījies Jāgrs, kurš ar 1. jūliju kļūs par neierobežoti brīvo aģentu.

Everywhere I look,I read:all FA getting calls from10-12teams. Me0 calls.On the contrary,I'm trying to call them,and no ones picking up.😀😳🇨🇿

Uz šo situāciju momentāni un ar humoru reaģējuši vairāki KHL klubi. "Kā būtu ar spēlēšanu "Amur"?Mēs leposimies, ja būsim pirmie, kam izdotos jūs sazvanīt," atbildot uz Jāgra ierakstu, tviterī raksta Habarovskas klubs.

What about playing for "Amur" Khabarovsk of KHL? We'll be proud to be the first caller 😂😂