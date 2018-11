Latvijas klubu hokeja valstsvienības galvenais treneris Valērijs Kuļibaba nosaucis izlases sastāvu Baltijas Izaicinājum kausa jeb "Turkish Airlines Baltic Challenge Cup" turnīram, kas no 8. līdz 11. novembrim norisināsies Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, informēja Latvijas Hokeja federācija

Latvijas izlases sastāvā "Turkish Airlines Baltic Challenge Cup" iekļauti divi vārtsargi, astoņi aizsargi un 12 uzbrucēji.

No sastāvā iekļautajiem spēlētājiem septiņi ir no "MOGO", bet seši no HK "Zemgale/LLU". Savukārt pieci pārstāv "Prizma", trīs HK "Liepāja" un viens HK "Lido".

Latvijas klubu izlases sastāvā uz Baltijas kausa posmu nav iekļauts neviens no "Kurbads" komandas spēlētājiem. Latvijas čempioni gatavojās Kontinentālās kausa izcīņas trešajai kārtai un nolēma savus spēlētājus neatbrīvot uz šo Baltijas kausa izcīņu.

Kuļibabam darbā ar Latvijas izlasi asistēs HK "MOGO" galvenais treneris Igors Smirnovs.

Cīņā par "Turkish Airlines Baltic Challenge Cup" spēkosies divas klubu izlases – Latvija un Baltkrievija, kā arī četras nacionālās valstsvienības: Lietuva, Igaunija, Japāna, Rumānija.

Minētās sešas izlases tiks sadalītas divās apakšgrupās, kur katra komanda izspēlēs ar katru. A grupā spēkosies Lietuva, Japāna un Baltkrievija, bet B apakšgrupā cīnīsies Latvija, Igaunija un Rumānija. Ieņemot attiecīgas vietas savās grupās, komandas aizvadīs spēles par 5., 3, un 1.pozīciju Baltijas kausa izcīņā.

Latvijas klubu izlases sastāvs "Turkish Airlines Baltic Challenge Cup":

Vārtsargi: Reinis Pektus ("Zemgale/LLU"), Kārlis Zakrevskis (HK "Liepāja).

Aizsargi: Krišs Lipsbergs, Renārs Demiters (abi HK "MOGO"), Maksims Širokovs (HK "Prizma"), Vjačeslavs Minajevs (HK "Liepāja"), Aleksejs Popovs (HK "Zemgale/LLU"), Eduards Fjodorovs (HK "Lido"), Bruno Bakanovs (HK "MOGO"), Rinalds Rosinskis (HK Zemgale/LLU");

Uzbrucēji: Andris Siksnis, Gatis Gricinskis, Kārlis Ozoliņš (visi HK "MOGO"), Kristaps Liepa, Alekejs Širokovs, Sandis Grīnbergs, (visi HK "Prizma"), Juliāns Misjus , Ričards Bernhards, Artūrs Homjakovs (visi HK "Zemgale/LLU"), Kristaps Riekstiņš (HK "Prizma"), Artjoms Pankevičs (HK "MOGO"), Ričards Fomins (HK "Liepāja).