12 minūšu laikā pēc abonementu tirdzniecības sākuma Sietlas hokeja cienītāji bija iegādājušies 10 tūkstošus abonementu, liecina ieraksts kluba "Twitter" kontā.

720 seconds.

That's how long it took to hit our goal of 10,000 deposits.

We're now at 25,000 and counting.

Thank you, Seattle.#NHLSeattle