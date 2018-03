"Senators" atbalstītājs Spensers Kalagans Otavā ir noīrējis četrus reklāmas plakātus, kuros ievietots uzsaukums ar tēmturi "MelnykOut" ("Melņiku prom") un norādīts, ka šo reklāmu apmaksājuši līdzjutēji. Tie izīrēti uz divām nedēļā, bet 2. aprīlī parādīsies vēl piektais plakāts.

Here is the #MelnykOut billboard that's located at Carling and Preston in all it's mighty glory. The power of the people. pic.twitter.com/2OEUxoQcBT