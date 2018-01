Regulārā čempionāta mačā "Capitals" ar rezultātu 5:4 pagarinājumā pārspēja Karolīnas "Hurricanes" vienību, un Ovečkins bija spēles galvenais varonis. Viņš trešajā periodā izlīdzināja rezultātu 4:4, bet pagarinājumā ar "golu" izrāva savai komandai uzvaru.

Tagad Krievijas hokejista kontā ir 100 vārti, kas nodrošinājuši "Capitals" komandai uzvaru. Viņš ir pirmais "Capitals" spēlētājs, kam izdevies gūt tik daudz uzvaru nesošos vārtus.

Šosezon 41 spēlē Ovečkins pretinieku vārtsargus pārspējis jau 26 reizes, bet viņa kontā ir arī 17 rezultatīvas piespēles.

