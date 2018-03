Sorokins kandidātu sarakstā iekļāva četrus vārtsargus, 10 aizsargus un 20 uzbrucējus. No kandidātos nosauktajiem spēlētājiem vislielākā pārstāvniecība ir no HS "Rīga" sistēmā esošajiem hokejistiem. HS "Rīga" vienībā šogad spēlējuši 11 sarakstā iekļautie kandidāti. Tāpat Sorokins kandidātu pulkā iekļāvis trīs hokejistus no ASV, pa diviem no Šveices un Zviedrijas, bet vienu no Somijas.

Gatavošanos pasaules čempionātam Latvijas U-18 komanda sāks 12. martā. Lai iegūtu spēļu praksi pirms čempionāta, Latvijas jauniešu izlase Ventspilī aizvadīs divas pārbaudes cīņas ar Krievijas U-17 izlasi.

Šajā čempionātā bez Latvijas piedalīsies arī Vācija, Kazahstāna, Dānija, Norvēģija un Slovēnija. Ceļazīmi uz pasaules čempionāta eliti izcīnīs tikai šī turnīra uzvarētāja, bet vājākā vienība pametīs A grupu un nākamgad spēlēs B divīzijā.

Iepriekšējo reizi Latvijā pirmās divīzijas pasaules čempionāts U-18 izlasēm notika 2011. gadā, bet vēl pirms tam - 2006. gadā. Abos šajos čempionātos mūsu puiši izcīnīja zelta godalgas.

Latvijas U-18 valstsvienības trenera groži šajā čempionātā uzticēti Oļegam Sorokinam, bet asistenta pienākumus pildīs Herberts Vasiļjevs un Juris Ozols.

Mūsu U-18 jauniešu izlase elites divīzijā spēlējusi septiņas reizes. Latvija augstākajā līgā visilgāk noturējusies no 2015. līdz 2017. gadam.

Latvijas U-18 valstsvienības kandidāti pasaules čempionātam Rīgā:

Vārtsargi: Jānis Voris (HK "Rīga"),Artūrs Šilovs, Rihards Norvaišs, Bruno Brūveris (visi HS "Rīga").

Aizsargi: Nauris Sējējs ("Geneve-Servette", Šveice), Patriks Ozols, Ņikita Mateiko, Harijs Brants, Ernests Ošenieks (visi HK "Lido"), Rihards Ķuzis (HK "Prizma"), Gustavs Bergs (HK "Rīga"/HS "Rīga), Kārlis Reinis Štolcs ("Wings HC", Zviedrija), Arkādijs Topoļevs ("HIFK", Somija) un Haralds Jirgens ("The Hill Academy", ASV).

Uzbrucēji: Deniss Fjodorovs (HK "Rīga"), Rūdolfs Polcs (HS "Rīga), Vladislavs Barkovskis ("Daugavpils/LDZ CARGO"), Maksims Semjonovs ("Orebro HK"), Ričards Grīnbergs (HK "Rīga"/HS "Rīga"), Roberts Priževoits (HK "Rīga"), Mikus Mintautišķis (HK "Rīga"/HS "Rīga"), Artjoms Lapiks ("The Gunnery Prep", ASV), Kristers Arnicāns ("GCK Lions", Šveice), Raivis Kristiāns Ansons (HS "Rīga"), Ričards Fomins ("Liepāja/SSS"), Gustavs Millers (HK "Lido"), Artjoms Kopass ("Boston Jr. Bandits", ASV), Patriks Marcinkēvičs (HS "Rīga"), Antons Siņegubovs (HK "Rīga"), Antons Trastašenkovs (HK "Rīga"), Patriks Trasūns (HS "Rīga"), Rihards Krastiņš (HK "Prizma"), Gļebs Prohorenkovs (HS "Rīga"), Kristaps Skrastiņš (HK "Lido").