"Jau diezgan ilgu laiku apsvērām šo ideju," saka Flerī. "Pitsburgas iedzīvotāji pret mani vienmēr izturējušies labi, un es nolēmu uzcelt kaut ko jautru bērniem. Priecājos, ka viss sanācis. Un arī bērniem, izskatās, patīk."

Marc-Andre Fleury donates a new playground and dek rink at Sto-Ken-Rox Boys & Girls Club. Read more: https://t.co/6FlacmGAYz pic.twitter.com/orHoa1Vmwe— Pittsburgh Penguins (@penguins) June 19, 2017