Ar "Stars" 30 gadus vecajam Radulovam noslēgta vienošanās uz pieciem gadiem par 31 miljonu dolāru, ziņo Ziemeļamerikas mediji.

Krievu hokejista līdz tam pārstāvētais klubs, Monreālas "Canadiens", arī vēlējies saglabāt spēlētāju, taču viņi savu priekšlikumu izteikuši pēc tam, kad Radulovs jau bija devis piekrišanu Dalasas "Stars", vēsta vietējie žurnālisti.

Alex Radulov says Habs offered same deal as Stars only after he agreed with Stars. At that point it was too late because he already agreed.