Latvijas U-20 hokeja izlases spēlētāji apzinās, ka nebūs viegli saglabāt vietu pasaules čempionāta augstākajā divīzijā, turnīra rīkotājiem atklāja valstsvienības aizsargs Kārlis Čukste.

Latvijas jaunie hokejisti turnīru iesāka ar zaudējumu 1:6, otrdienas vakarā gaidāms Krievijas pārbaudījums, bet pēc tam būs spēles ar Kanādu un Slovākiju.

Valstsvienības galvenajam trenerim Ērikam Miļunam komandu vajadzēja veidot no spēlētājiem, kuri lielākā daļa šosezon nespēlē kopā.

"Latvija ir maza valsts, pazīstam viens otru jau no bērnības. Ir spēlēts vai nu ar viņiem, vai pret viņiem. Līdz ar to, sanākot kopā, tas nav tik grūti izveidot komandu, kā varētu šķist," stāstīja Čukste.

Pirms došanās uz Kanādu Miļuns sarunā norādīja, ka komandas mērķis ir vietas saglabāšana augstākajā divīzijā, bet uzdevums ir arī cīnīties par uzvaru katrā spēlē.

"Protams, ka mūs mērķis ir palikt, tomēr apzināmies, ka tas nebūs viegli," secināja aizsargs.

Čukste šosezon spēlē Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) Kvinipiakas Universitātes "Bobcats" komandā, kam pievienojās vasarā. Čukste šosezon 19 spēlēs guvis četrus vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles, nopelnot pozitīvu lietderības koeficientu +5.

"No komandas aizgāja daži hokejisti un treneru kolektīvs sazinājās ar mani. Nedaudz papētīju to skolu, turklāt man patika, kā komanda spēlēja izslēgšanas turnīrā, līdz ar to izvēle bija viegla," atklāja Čukste.

Iepriekš Čukste spēlēja Savienoto Valstu hokeja līgas (USHL) komandā Čikāgas "Steel", kurai pievienojās pērn pēc tam, kad Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā viņu ar 130. numuru izraudzījās Sanhosē "Sharks".

"Mēģinu uzlabot savu sniegumu, lai pierādītu, ka kādu dienu varu tikt spēlēt NHL," uzsvēra Čukste.

Patlaban 19 gadus vecais Čukste U-20 izlasi pārstāvēja arī pērn pirmās divīzijas A grupas čempionātā, kur latviešiem palīdzēja sasniegt augstāko divīziju.

Pasaules čempionāta augstākajā divīzijā desmit komandas ir sadalītas divās apakšgrupās. Toronto spēlēs ASV, Kanādas, Krievijas, Slovākijas un Latvijas izlases, bet Monreālā spēkiem mērosies Čehijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Šveices juniori.

Turnīra ceturtdaļfinālā iekļūs apakšgrupu četras labākās komandas, bet piektajā vietā palikušās vienības cīnīsies par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā.