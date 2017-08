Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas komandas Rīgas "Dinamo" iepriekšējo četru sezonu vārtsargs Jakubs Sedlāčeks kļuvis par latviešu uzbrucēja Andra Džeriņa un aizsarga Oskara Cibuļska komandas biedru Čehijas augstākās līgas vienībā Hradeckrālovas "Mountfield", vēsta klubs.

Līgums ar 27 gadus veco čehu pagaidām noslēgts uz diviem mēnešiem. Viņam būs jākonkurē ar šobrīd savainoto slovāku Patriku Ribāru un čehu Jaroslavu Pavelku.

Sedlāčeks starpsezonā trenējās kopā ar citu Čehijas augstākās līgas komandu "Zlīn", kurā nākamajā sezonā spēlēs uzbrucējs Roberts Bukarts, bet uz pārbaudes laiku atrodas aizsargs Ralfs Freibergs.

Aizvadītajā sezonā Sedlāčeks 34 KHL spēlēs vidēji ielaida 2,73 ripas un atvairīja 90,3% metienu.

"Dinamo" komandai viņš pievienojās 2013./2014.gada sezonā, bet pirms tam viņš spēlēja savas dzimtās pilsētas Zlīnas komandā.

"Mountfield" pērn Čehijas čempionātā zaudēja pusfinālā, bet nopelnīja ceļazīmi uz Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgu, kuras sezona sāksies 24.augustā. "Mountfield" F apakšgrupā spēkosies ar Turku TPS no Somijas, "Bern" no Šveices un Notingemas "Panthers" no Lielbritānijas.

Savukārt Čehijas čempionāta jaunā sezona sāksies 8.septembrī.

Aizvadot gatavošanos jaunajai sezonai, Hradeckrālovas vienība svētdien triumfēja "Mountfield" kausā, turklāt par turnīra galveno varoni kļuva Džeriņš, kurš izšķirošajā mačā pagarinājumā guva uzvaras vārtus pret Pardubices "Dinamo" vienību. Turnīra gaitā "Mountfield" uzvarēja arī Dienvidkorejas izlasi, kas nākamgad spēlēs 2018.gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs un debitēs pasaules čempionāta augstākajā divīzijā, kā arī Prāgas "Sparta" komandu.

Abi latvieši "Mountfield" komandai pievienojās, pārejot no "Dinamo". Džeriņam šī būs otrā sezona "Mountfield" vienībā, bet Cibuļskis Hradeckrālovas komandai pievienojās maijā pēc sekmīgi aizvadītā pasaules čempionāta. Abi aizvadītajā pasaules čempionātā Latvijas izlasē tika atzīti par labākajiem spēlētājiem savās pozīcijās.

Tāpat "Mountfield" nākamajā sezonā piedalīsies prestižā Špenglera kausa izcīņā, kur tiksies ar Kanādas komandu un turnīra mājinieci "Davos".