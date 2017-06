Savolainenam šī būs atgriešanās Slovēnijas izlasē, iepriekš viņš ar to strādāja no 2003. līdz 2005. gadam, 2004. gadā ievedot slovēņus pasaules čempionāta elites divīzijā. Pēc tam Savolainens darbojās kā izlases konsultants. No 2014. līdz 2016. gadam Savolainens strādāja ar Somijas hokeja izlasi, un joprojām trenē Hāgas-Helijas Universitātes komandu Vierumeki pilsētā.

Kā zināms, Slovēnija ir kvalificējusies 2018. gada Phjončhanas olimpiskajām spēlēm. Korejā tā spēlēs vienā grupā ar Krieviju, ASV un Slovākiju.

Lēmums par trenera maiņu tika pieņemts pēc šāgada pasaules čempionāta, kurā Slovēnija palika pēdējā savā apakšgrupā un zaudēja vienu elites grupā. Izvērtējot komandas sniegumu, Slovēnijas Hokeja federācijas vadība nolēma atbrīvot no amata galveno treneri Niku Zupančiču, kurš ar komandu strādāja iepriekšējos divus gadus. Viņš Slovēnijas izlasē turpmāk būs galvenā trenera palīgs.