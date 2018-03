Laine kļuvis par sesto rezultatīvāko vārtu guvēju NHL vēsturē starp spēlētājiem, kas nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Viņa kontā ir 71 vārti, Aizermanam – 69. Līderis šajā statistikā ir spēlētājs Džimijs Kārsons ar 92 vārtiem, 85 ir Deilam Haverčikam, trešais ar 76 vārtiem ir Veins Greckis.

Patrik Laine of the @NHLJets scored his 70th and 71st career goals to pass Steve Yzerman for the sixth-most in NHL history by a teenager. #NHLStats #WPGvsCAR pic.twitter.com/hKXl9E7rPI