Sveicēju skaits krietni pārsniedza pērnā gada svinības, kad Pitsburgas ielās bija devušies aptuveni 400 000 kluba fanu. Šādus oficiālos skaitļus paziņojušas pilsētas amatpersonas, informē līga.

"Komandas vārdā es vēlos jums pateikties," sanākušos uzrunāja komandas galvenais treneris Maiks Salivens, "Domāju, ka mums ir unikāli līdzjutēji."

Viens no tādiem bija ieradies svinību vietā agri no rīta, lai iegūtu vietu pirmajā rindā pie skatuves, un ar lielu maizes kukuli rokās cerībā, ka viņu ievēros Fils Kesels. "Viss, ko es vēlos, ir lai Fils Kesels to [maizi] pagaršotu. Ja viņš to izdarīs, es būšu laimīgs," sacīja šis vīrs, kurš Pitsburgā bija ieradies no Merilendas štata.

Savukārt kāds zēns, kurš pēc septiņu stundu brauciena bija ieradies no cita štata – Virdžīnijas, pats bija pārģērbies par Stenlija kausu dzelteni melnās biksēs un vēl pa vienam mazākam Stenlija kausam no alumīnija folijas turēja katrā rokā. Vienu no tiem viņš bija izgatavojis pagājušajā gadā.

Braucienā pa pilsētas centra ielām Stenlija kauss atradās pie komandas kapteiņa Sidnija Krosbija, kurš vairākas reizes izlēca no mašīnas, ļāva klātesošajiem pieskarties pie balvas, kuru "Penguins" pavisam ieguvis piecas reizes.

"Skatoties uz spēlētājiem, kuri izgāja caur savainojumiem, domāju, ka bija kādi 34 puiši, kas šogad bija sastāvā," sacīja Krosbijs, kuru atzina par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. "Šis bija visas komandas panākums. Tāpēc esmu lepns par to, ka esmu daļa no tās."

Arī vārtsargs Marks-Andrē Flerī bija uzmanības centrā, lai gan viņš nekādas uzrunas neteica. Iespējams, ka savu pēdējo spēli komandā viņš jau ir aizvadījis. Flerī tiek minēts kā Vegasas "Golden Knights" spēlētājs, kuru varētu izvēlēties līgas paplašināšanās draftā.

Kopumā šoreiz bija mazāk runu nekā pirms gada, taču sentiments bija palicis tas pats. Hokejisti novērtēja sanākušos, savukārt līdzjutēji – hokejistus.

"Ir lieliski dalīties priekā," sacīja Krosbijs skanot ovācijām. "Liels jums paldies."

Kā zināms, šogad Stenlija kausa finālsērijā "Penguins" ar 4-2 uzvarēja Nešvilas "Predators", kas finālā spēlēja pirmo reizi.