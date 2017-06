Sāpīgi Stenlija kausa iegūšana beigusies "Penguins" zvaigznei Jevgeņijam Malkinam, kuram sajūsmas brīdī pārsists deguns. Priecājoties par uzvaru, kāds no komandas biedriem krievu uzbrucēju nejauši pagrūdis un Malkins ar seju atsities pret cita hokejista ķiveri.

"Kad visi leca viens otram virsū, kāds mani no aizmugures pagrūda un es ar degunu atsitos pret kāda ķiveri," NHL mājas lapā citēts Malkins. "Es neredzēju, kurš tas bija, bet man šķiet, ka tā bija Meta Mareja ķivere. Taču tas ir sīkums. Lai gan, neapšaubāmi, par šādu momentu vajadzēja dot noraidījumu. Tiesnesis šo pārkāpumu atstāja bez ievērības," jokoja hokejists.

Toties grupa "Penguins" fanu komandas triumfu Stenlija kausa izcīņā nosvinēja īpaši neparastā veidā, saplosot svaigu samu. Fani atsaucās uz Pitsburgas kluba pretinieku, Nešvilas "Predators", tradīciju uzvaras atzīmēt, laukumā izmetot zivis.

Fans have started to eat catfish in celebration of the @penguins winning their second straight #StanleyCup @PittsburghPG @PGVisuals #Pens pic.twitter.com/HerR2d65DA