Šuplers šo komandu vadīja arī tad, kad tā pirms Ukrainas un Krievijas konflikta vēl spēlēja Kontinentālajā hokeja līgā (KHL). Aizvadītajā sezonā HK "Donbass" uzvarēja Ukrainas čempionātā, un gaidāmajā sezonā būs Latvijas hokeja kluba "Kurbads" pretinieki Kontinentālā kausa izcīņas pirmajā kārtā, kas risināsies Latvijā.

"Priecājos, ka mani uzaicināja atkal strādāt ar "Donbass"," 67 gadus veco slovāku speciālistu citē kluba mājas lapa. "Šosezon mēs gribam pārbaudīt jaunos hokejistus, gribam sasniegt labus rezultātus un priecēt mūsu līdzjutejus. Ceru, ka viss būs pozitīvi."

Šuplera vadībā "Donbass" izcīnījuši savu līdz šim nozīmīgāko panākumu – 2013. gadā klubs triumfēja Kontinentālā kausa izcīņā.

"Sākotnējais mērķis mums ir vienkāršs – "Donbass" grib atgriezties Eiropas hokeja elitē, un dienu un nakti strādāsim pie tā, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk," saka kluba prezidents Boriss Koļesņikovs.

Kopā ar Šupleru strādās iepriekšējās sezonas treneru korpuss: pirmais palīgs būs Sergejs Viters, asistentos būs arī Igors Kuguts, bet ar vārtsargiem strādās Jevgeņijs Bruļs.

Jūliuss Šuplers KHL strādājis ar Rīgas "Dinamo", kļūstot par vienu no populārākajiem un veiksmīgākajiem Rīgas kluba treneriem, kā arī ar Jaroslavļas "Lokomotiv", Maskavas CSKA, Minskas "Dinamo", Bratislavas "Slovan" un vairākām Čehijas un Slovākijas komandām. No 1993. līdz 1996. un no 2006. līdz 2008. gadam Šuplers vadīja Slovākijas izlasi.