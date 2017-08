Ukrainas Hokeja federācija (UHF) diskvalificējusi divus valstsvienības spēlētājus Eduardu Zaharčenko un Vladimiru Varivodu, kuri šogad pasaules čempionāta laikā apņēmās panākt nepieciešamo spēles iznākumu mačā pret Koreju.

Ziņots, ka Ukrainas masu mediju rīcībā nonākušas parādzīmes, kurās vārtsargs Zaharčenko un aizsargs Varivoda apņemas atmaksāt 30 tūkstošus ASV dolāru, ja spēlē pret Koreju nebūs panākts nepieciešamais rezultāts. Ukraiņiem mačā bija jāzaudē vismaz ar divu vārtu starpību, lai Koreja iekļūtu elites divīzijā. Korejas izlase pārspēja Ukrainu pēcspēles metienos ar 2:1, kas gan neliedza korejiešiem iegūt ceļazīmi uz elites divīziju. Savukārt Ukrainas izlase vēl pirms šīs spēles bija zaudējusi vietu I divīzijas A grupā.

"Mēs nepētījām, spēle bija atdota vai nē. Pats fakts par šo parādzīmju esamību ir Ukrainas Hokeja federācijas un Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) noteikumu pārkāpums," saka UHF viceprezidents Georgijs Zubko.

Pēc viņa teiktā, speciālā ekspertīzē apstiprināts, ka paraksti pieder hokejistiem. Paši hokejisti apšaubīja parādzīmju autentiskumu. UHF tagad lietas materiālus nodos tiesībsargājošām instancēm, IIHF un Ukrainas Jaunatnes un sporta ministrijai.

"Darbs ar to nebeigsies. Turpinām izmeklēšanu arī saistībā ar citiem faktiem. Drīzumā var parādīties jauna informācija un citas darbojošās personas šajā lietā – ne tikai no hokejistu pulka, bet arī no komandas vadības. Visi spēļu rezultātu ietekmētāji ir skarbi jāsoda," piebilst Zubko.