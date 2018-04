Iepriekš Bārtulis šajā pašā raidījumā stāstīja, ka parasti treniņi pie Ziemeļamerikas hokeja speciālistiem ir īsi un intensīvi, bet pie Hārtlija tie esot pārāk gari. Daugaviņš piekrita šim apgalvojumam, taču viņš pret to izturējās saprotoši.

"Es arī teiktu, ka treniņi ir pa garu. To treniņu garumu viņš izvēlējies, jo daudz bija jāiemāca. Lielākais mīnus bija tas, ka ledus kļuva slikts. Treniņa beigas bija jāaizvada uz tāda kā kartupeļu lauka. Vajadzēja vienkārši taktiski atslidot, jo ripa lēkāja. Brīžiem likās, ka ir pa garu," stāstīja Daugaviņš.

Gan Daugaviņu, gan Bārtuli šogad Latvijas izlases sastāvā pasaules čempionātā nevarēs redzēt. Daugaviņam tika veikta operācija, bet Bārtulim ir nesaprašanās ar Latvijas Hokeja federāciju. Taču uzbrucējs ir pārliecināts, ka Hārtlija otrajā gadā pie valstsvienības stūres rezultāti būs labāki.

"Galvenais plus ir tas, ka nav jāsāk no nulles, jo pēc jauna trenera atnākšanas viss ir no jauna jāmācās. Te pamati ir ielikti un lielākā daļa spēlētāju no pagājušā gada tāpat būs izlasē. Tagad varēs pieslīpēt tās nianses. Viņš ievieš to ticību," uzsvēra Daugaviņš.

