Visus trīs vārtus Kučerovs guva vairākumā otrajā periodā, pie tam viņš to izdarīja ar trim identiskiem metieniem, sodot pretiniekus par paviršo spēli mazākumā.

Tāpat lielisku sniegumu "Lightning" komandā šajā mačā demonstrēja arī cits krievs Andrejs Vasiļevskis, kurš vārtos atvairīja 39 no 40 pretinieku metieniem. Šī bija "Lightning" komandas pirmā spēle pēc Bena Bišopa aizmainīšanas.

Neat look at Nikita Kucherov's natural hat trick tonight. All three goals identical. pic.twitter.com/NbGAqi0YMi