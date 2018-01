Uzvaras vārtus 21 gadu vecais Nīlanders guva pagarinājuma sestajā sekundē, kļūstot par piekto hokejistu NHL vēsturē, kam tas izdevies.

Vārtus Nīlanders turklāt guva ar "bullīti", un "Maple Leafs" šai spēlē uzvarēja ar 3:2.

An absolutely magnificent move and @wmnylander ties the fastest regular-season OT goal in NHL history... on a penalty shot. @EASPORTSNHL pic.twitter.com/z8hcnby6xS