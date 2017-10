Brodecka vārtiem aplaudēja pat pretinieku fani, neskatoties uz to, ka tie nostiprināja Vekšjes komandas uzvaru ar 3:1.

Adam Brodecki scores "Goal of the Year" candidate in the SHL... 👀 pic.twitter.com/mtUUI7jRDD— Robert Söderlind (@HockeyWebCast) October 24, 2017