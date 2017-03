Latvijas izlase turpina treniņus pirms maijā gaidāmā pasaules čempionāta, šīs nedēļas beigās aizvadot pirmās divas pārbaudes spēles, "Arēnā Rīga" uzņemot Krievijas olimpisko izlasi.

"Līdz šim treniņi nav bijuši no vieglajiem. Iepriekšējā nedēļā daudz strādājām pie vairākuma un mazākuma, bija smagi, tāpēc labi, ka pēc katras darba nedēļas ir divas brīvdienas, lai varētu atpūsties un sagatavoties nākamajam nedēļas darbam," atzina Kulda, kurš izlases kandidātiem pievienojās sākot no otrās nedēļas.

Kulda, kurš otro sezonu pavadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubā Helsinku "Jokerit", iepriekšējos divos pasaules čempionātos veselības problēmu dēļ nespēlēja, taču tagad ir gatavs palīdzēt komandai.

"Šosezon man "lipa" klāt vairākas nelielas un arī ne tik nelielas traumas, taču tagad jūtos normāli un ceru, ka kļūs vēl labāk un nekas netraucēs spēlēt," norādīja aizsargs, kurš septembrī piedalījās arī olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā Rīgā, kur Latvija kāroto ceļazīmi uz Phjončhanu neieguva.

Viņam šī ir pirmā saskare ar Hārtliju, kuru viņš raksturoja kā treneri ar savu pieeju un darba stilu. "Tagad trenerus vairs īsti nedala demokrātos un tirānos, taču Hārtlijam noteikti ir sava pieeja un savs stils. Viņš ir pieredzējis speciālists, jo praktiski visās līgās, kur strādājis, ir uzvarējis. Cerams, ka viņa skatījums un pieeja hokejam dos labumu arī mums, ļaujot to parādīt pasaules čempionātā," atzina Kulda.

Hārtlija lielākais sasniegums karjerā ir 2001.gadā ar Kolorādo "Avalanche" komandu izcīnītais Stenlija kauss.

Katras nedēļas pēdējā treniņā, piektdienā, izlases kandidātiem beigās jāskrien tā dēvētās "līnijas", jeb atspole, kas ir fiziski smags vingrinājums, pēc kura reti kura spēlētāja sejā ir smaids.

"Šīs līnijas skriet ir ļoti smagi. Pēdējo reizi ko tādu darīju ļoti, ļoti sen. "Jokerit" komandā treniņu process bija veidots tā, ka nav jēgas ko tādu darīt. Šādus "kalnus" pēdējo reizi šķiet skrēju Ziemeļamerikā, kad pirms sezonas trenējos Atlantas "Thrashers" komandā. Amerikā šādas lietas parasti izmanto pirms sezonas treniņnometnē. To labi atceros, jo arī tad bija ļoti grūti. Redz, tagad sanāca vēlreiz ko tādu darīt," iespaidos dalījās aizsargs, kurš.

Kulda ar aizvadīto KHL sezonu palicis ne pārāk apmierināts, jo komandas mērķi bija augstāki par izstāšanos Gagarina kausa izcīņas pirmajā kārtā, bet pašam bieži nācies ārstēt traumas.

"Nospēlējām neveiksmīgi, jo no mums gaidīja daudz vairāk. Sastāvs bija savākts ļoti labs, ar kuru varējām sasniegt labāku rezultātu. Savukārt man pašam nepatika, ka dažādu traumu dēļ nācās izlaist daudz spēļu. To, ka Maskavas CSKA bija ņemams, pierādīja arī "Lokomotiv". Lai arī mēs Rietumu konferences ceturtdaļfinālā zaudējām ar 0-4, man pašam nešķita, ka CSKA bija galvastiesu pārāka. Trīs no četrām spēlēm mēs zaudējām pagarinājumā, kur svaru kausi varēja noslieties uz vienu vai otru pusi. Diemžēl, bet nosvērās pretinieku pusē," sacīja Kulda, kurš šosezon KHL 44 spēlēs izcēlās ar 11 rezultatīvām piespēlēm, bet trīs izslēgšanas spēlēs reizi asistēja partnerim.

Līgums ar "Jokerit" komandu Kuldam beigsies 30.aprīlī, tāpēc par savu nākotni aizsargs vēl ir neziņā. "Pagaidām nezinu kā būs. Skatīsimies, kādi būs piedāvājumi un situācija," atzina hokejists.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas izlase aizvadīs desmit pārbaudes spēles. Pirmajos mačos Latvija 1. un 2.aprīlī "Arēnā Rīga" sacentīsies ar Krievijas tā saukto olimpisko izlasi, turpinājumā 7. un 8.aprīlī Eiropas Hokeja izaicinājuma (EHC) ietvaros Daugavpilī būs mači ar Baltkrieviju.

Pēc tam Latvija 14. un 15.aprīlī izbraukumā tiksies ar Zviedriju, 21. un 22.aprīlī "Arēnā Rīga" tiks spēlēts ar Franciju, bet 30.aprīlī un 1.maijā būs mači izbraukumā pret Vāciju.

Pasaules čempionātā Ķelnē A apakšgrupā Latvija tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.