ASV hokeja izlase pēc trīs gadu pārtraukuma tiek pie PČ medaļām

Pirmajā periodā spēles iniciatīvu uzņēmās ASV komanda, bet kanādiešu vārtsargs Kērtiss Makelhinijs atvairīja visus 11 metienus pa saviem vārtiem.

Otrā periodā sākumā kanādieši gandrīz nepārtraukti spēlēja skaitliskajā mazākumā, un par to samaksāja ar zaudētiem vārtiem – Kriss Kreiders spēles 27. minūtē atklāta mača rezultātu. Taču vadību amerikāņi nenoturēja, jo neilgi pirms trešdaļas beigām Marks-Eduārs Vlasičs rezultātu izlīdzināja.



Toties pa īstam aizraujošs bija trešais periods. Vispirms jau ar to, ka Kanādas izlase sāka "spiest" amerikāņus trešdaļas sākumā, bet Kīts Kinkeids spēlēja pārliecinoši. Tad kanādieši atkal sāka pelnīt noraidījumus, un ASV izlase to izmantoja – Niks Bonīno nepilnas septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām izvirzīja savu komandu vadībā – 2:1.

Kanādas izlases galvenais treneris Bils Pīters gandrīz trīs minūtes pirms pamatlaika beigām nomainīja Makelhiniju pret sesto laukuma spēlētāju, un šo iespēju amerikāņi garām nepalaida: Anderss Lī no pretējās laukuma puses precīzi ieslidināja ripu tukšajos kanādiešu vārtos – 3:1.

Ar to Kanādas izlase nepadevās, cerēja uz rezultāta izlīdzināšanu, un Makelhinijs atkal pameta vārtus. Kanādieši vēlreiz kļūdījās, ripu ieguva amerikāņi un Kriss Kreiders, kurš atklāja mača rezultātu, pieliek spēlei punktu – 4:1.

Pasaules hokeja čempionāts, spēle par 3. vietu: ASV - Kanāda

Spēles statistika:Metieni pa vārtiem: 37-25Uzvarēti iemetieni: 28-37Soda minūtes: 4-14

ASV - Kanāda 4:1. Spēle noslēgusies.

Nu gan Makelhinijs atgriežas vārtos un komandas izspēlē maču līdz galam.

58:18 min. ASV - Kanāda 4:1Kanādiešu taktika neatmaksājas - Kriss Kreiders vidus zonā atņem ripu pretiniekam un nesteidzīgi ieraida to vārtos.

Kanādas izlases vārti atkal tukši!

Spēcīgs Pareiko metiens, Kinkeids ar grutībām atsit.

57:45 min. ASV - Kanāda 3:1Anderss Lī gandrīz no iemetiena punkta savā aizsardzības zonā raida ripu uz tukšajiem Kanādas izlases všrtiem un tā ieslīd tajos.

Vārtsarga maiņa Kanādas izlasē!

O'Reilijs netrāpa tukšos vārtos, kad Kinkeids uz viņa nūjas atsit ripu. Arī Kolmens patraucēja kanādietim.

53:21 min. ASV - Kanāda 2:1Tālu Patrika Keina metienu Makilhenijs atvaira, bet ripa paliek turpat vārtu priekšā, tā nonāk pie Bonīno un amerikāņu uzbrucējs kritienā, no neērtās puses ieraida ripu vārtos. Rezultatīva piespēle Keinam un viņš izlīdzinājies ar Deniju Hītliju ASV izlases rezultatīvāko spēlētāju statistikā pasaules čempionātā.https://twitter.com/StevenEllisNHL/status/998228586648621058

Tāls Andersa Lī metiens, Makilhenijs metiena brīdi redz un ripu tver.

Noraidījums Kanādas izlasē.Tiesneši šodien dāsni uz sodu piespriešanu. Raiens O'Reilijs izsit nūju Mērfijam, tā aizlido pa gaisu un Kanādai vairākums beidzies.

50:50 min. Noraidījums ASV izlasē.2 minūtes Andersam Lī par pretinieka bloķēšanu. 20 sekundes komandas spēlēs vienādos sastāvos, tad vairākumā beidzot būs Kanāda.

Atkal savā mazākuma sākumā ripu kontrolē kanādieši, novilcinot pusminūti. Amerikāņi nostājas vairākuma izspēlei, bet ripa atkal nonāk pie kanādiešiem, un Makdeivids aizskrien uz vārtiem. Pret viņu diezgan rupji nospēlē divi pretinieku hokejisti, bet tiesneši noteikumu parkāpumu nesaskata.

49:12 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Pret Džoniju Gudro 2 soda minūtes nopelna Ārons Ekblads. Klupināšana vidus zonā.

Neskatoties uz to, ka abas komandas spēlē uz sev nepierastajiem lielajiem Eiropas laukumiem, spēles temps ir augsts. Joprojām pārsvars ir kanādiešiem, bet arī amerikāņi izveido savus momentus. Vienā no tiem Lī neizmanto fantastisku izdevību pārspēt Makelhiniju no tuvas distances.

Makdeivids pie vārtiem pārķer ripu, ko nesadala divi amerikāņi, un no ļoti neērtas pozīcijas izdara metienu pa vārtiem. Kinkeids ripu bez grūtībām atvaira.

Apņēmīga un pārdomāta spēle kanādiešu izpildījumā trešā perioda sākumā, komandas jau apmainījušās ar labiem pretuzbrukumiem. Izskatās, ka kanādieši ir apņēmības pilni pārņemt iniciatīvu no amerikāņiem, jo pirmajās minūtēs spēle rit pārsvarā ASV komandas aizsardzības zonā.

ASV - Kanāda 1:1. Sācies 3. periods.

Otrā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 16-11Uzvarēti iemetieni: 10-15Soda minūtes: 0-6

ASV - Kanāda 1:1. Noslēdzies 2. periods.

38:06 min. ASV - Kanāda 1:1Kanādiešu pretuzbrukums vainagojas ar gūtiem vārtiem – Marks-Eduārs Vlasičs izlīdzina rezultātu. Nedaudz atdzīvojas arī tribīnes.

Kanādieši cenšas spēlēt aktīvi, bet bieži iekrīt uz pretuzbrukumiem. Tā Keins vienā šādā prtuzbrukumā neizmanto iespēju divkāršot pārsvaru. Labi pie amerikāņu vārtiem nospēlē Makdeivids, bet tiek neitralizēts.

Amerikāņi uzreiz sāk vairākuma izspēli; īsas, asas piespēles, bet nesanāk noslēdzošais metiens. Daudz tiek spelēts uz Keinu.

32:31 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Entonijs Bovijē pacīnās ar Mērfiju, kuram nokrīt ķivere, bet Bovijē notriec pretinieku uz ledus un dabū 2 soda minūtes par rupju spēli.

Atkal bīstams uzbrukums amerikāņu izpildījumā, Lī ir pie vārtiem un izdara sitienu pa gaisā lidojošu ripu, bet netrāpa.

Ļoti ilgi nav iespiesta ripa pie ledus kanādiešu uzbrukumā, Baržalam laba izdeviba izlīdzināt rezultātu. Beigās ripa ir zem Kinkeida cimda un viņš dikti baras uz tiesnešiem, kuri, viņaprāt, ļāvuši kanādiešiem izsist ripu no cimdapirms tam.

Džonijs Gudro atdod lielisku piespēli Nikam Bonīno, taču Žans-Gabriels Pažo viņu traucē un Bonīno neizdodas pārspēt Makelhiniju, vārtsargs ar kājsargiem notur ciet tālo vārtu stūri.

26:40 min. ASV - Kanāda 1:0Makdeivids savu vārtu tuvumā pazaudē ripu, tā aizslīd kanādietim aiz muguras, kur to uztver Kriss Kreiders un aizskrien uz Makelhinija vārtiem, nomāna vārtsargu un atklāj spēles rezultātu.https://twitter.com/StevenEllisNHL/status/998212451026944001

25:14 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Un vēl viens noraidījums Kanādai - Žoelam Edmundsonam 2 minūtes par rupjību. Aizsargs rupji pagrūda pretinieku pie saviem vārtiem.

Izcili vairākumā nospēlē Patriks Keins, tomēr rezultāts joprojām paliek 0:0. Viņš gandrīz nenoiet no laukuma, kamēr komanda spēlē vairākumā.

Kanāda atkal bīstamākos uzbrukumus veido mazākumā. Larkins teicami nospēlē aizsardzībā un pietur vienu no amerikāņiem, līdz ar to Ekbladam pašam jāizdara metiens un to Kinkeids bez grūtībām atvaira.

22:41 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Raienam Marejam 2 soda minutes par grūdienu mugurā.

Labi aizsardzībā nospēlē kanādieši, izturot mazākumu. Amerikāņi vairākkārt met pa vārtiem, bet metieni nav precīzi, un arī Makelihenijs spēlē precīzi.

Amerikāņiem otrā perioda sākumā gandrīz 2 vairākuma minūtes.

ASV - Kanāda 0:0. Sācies 2. periods!

Pirmā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 11-6Uzvarēti iemetieni: 7-7Soda minūtes: 2-4

ASV - Kanāda 0:0. Noslēdzies 1. periods.

19:58 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Amerikāņu perioda beigās aktīvi saspēlējas kanādiešu zonā, un nopelna vairākumu. Konoram Makdeividam 2 soda minūtes par klupināšanu. ASV izlase uzreiz nomaina Kinkeidu pret sesto laukuma spēlētāju, bet atlikušajās 2 sekundēs neko neizdodas izveisot.

Patrikam Keinam pietrūkst divu rezultativitātes punktu, lai kļūtu par rezultatīvāko ASV izlases spēlētāju pasaules čempionātā, un arī šai spēlē viņš rāda, ko prot - dala partneriem piespēles kā konfektes.

Arī vācu hokeja līdzjutēji ironizē, ka pārbaudes spēlē Ķelnē ir skaļāk nekā PČ spēlē starp Kanādu un ASV.https://twitter.com/boekelberg66/status/998203811482267648

Kanāda sāk ar uzbrukumu mazākumā, Kinkeids ļoti tālu izslido no vārtiem, izdodas atsist ripu savam partnerim. Vel viens kanādiešu uzbrukums, Kinkeids ripu piespiež pie ledus.

16:01 min. Noraidījums Kanādas izlasē.2 minūtes Taisonam Jostam par sitienu pretiniekam ar nūju.

Klusās tribīnes nedaudz mulsina, jo spēles raksturs ir tāds, ka citādos apstākļos līdzjutējiem būtu, par ko aurot.

Strauja, dinamiska spēle, ripa visu laiku ir kustībā, maz paužu. Pārsvars ir ASV izlasei, bet teicami Kanādas izlases vārtos strādā Makelhinijs.

Bīstamākais moments šajā vairākumā vispirms bija pie Kanādas izlases vārtiem, kad Larkins ieguva ripu un aizskrēja uzbrukumā. Pēc tam jau kanādiešiem izdodas nostāties vairākuma izspēlei, ir arī metiens pa vārtiem, bet Kinkeids ripu tver.

09:25 min. Noraidījums ASV izlasē.Konors Mērfijs paceļ Barzāla nūju, izsitot to kanādietim no rokām, un dabū 2 soda minūtes.

Metienu attiecība perioda vidū ir 8-1 ASV izlases labā.

Abas komandas apmainās ar skaistiem pretuzbrukumiem, kanādiešu izgājienā uz vārtiem amerikāņu aizsargiem izdodas pārtvert ripu un izveidot pretuzbrukumu – Kems Atkinsons tiek līdz Makelhinija vārtiem, bet arī tiek traucēts un metiens ir samocīts.

Tribīnes ir pilnas, bet neitrālas - zviedru līdzjutēji gaida vakara spēli. Ļoti kluss ir Kopenhāgenas hallē, it kā nebūtu neviena skatītāja...

Ļoti spēcīgs Pareiko šķēliens no zonas līnijas, ripa lido garām vārtiem. Vēl pēc brīža kanādieši ir tuvu rezultāta atklāšanai, Bo Horvata raidītā ripa lido sprīdi no vārtu stabiņa.

Uzmanīgi un piesardzīgi spēles sākumā darbojas abas komandas. Pirmais metiens pa vārtiem bija amerikāņu izpildījumā, arī turpinajumā viņi ir nedaudz aktīvaki.

ASV - Kanāda. Spēle sākusies!

ASV izlases vārtus šai spēlē sargās Keits Kinkeids, Kanādas – Kērtiss Makelhinijs.

ASV izlase pusfinālā piekāpās šo turnīru ļoti pārliecinoši aizvadošajai Zviedrijai. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/zviedrijas-hokejisti-ar-pacietigu-speli-sagrauj-asv-un-ieklust-finala.d?id=50044583

ASV izlase pēdējoreiz pie PČ medaļām tikai 2015. gadā, kad izcīnīja bronzu, bet finalā tā nav spēlējusi kopš 1960. gada. 2016. gadā amerikāņi cīņā par 3. vietu zaudēja Krievijai, bet pērn neiekļuva pat pusfinālā.

ASV un Kanādas izlases šajā turnīrā tiksies otro reizi - abas viena pret otru azvadīja pirmo apakšgrupu turnīra spēli. Toreiz ar 5:4 veiksmīgāki izrādījās amerikāņi.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/asv-hokejisti-fantastiska-ziemelamerikas-grandu-dueli-bullisos-pieveic-kanadu.d?id=49996243

Tieši pret Šveici paklupa Kanādas izlase, kurai cerētā zelta vietā tagad būs jācīnās par bronzu. Līdz ar to Kanādas izlase pirmo reizi pēdējo četru gadu laikā nav iekļuvusi finālā.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/sveice-sensacionali-aptur-kanadu-un-otro-reizi-ieklust-pasaules-cempionata-finala.d?id=50044961

2018. gada pasaules hokeja čempionāts pietuvojies nobeigumam, atlicis aizvadīt vairs tikai divas spēles. Vispirms Ziemeļamerikas dueļī Kanāda un ASV noskaidros bronzas iegvuvējus, vēlāk vakarā par čempionu titulu cīnīsies Zvierija un pārsteizošā Šveice.