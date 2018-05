ASV hokejisti fantastiskā Ziemeļamerikas grandu duelī 'bullīšos' pieveic Kanādu

2018. gada pasaules hokeja čempionāta B apakšgrupas cīņas piektdien iesākās ar ASV izlases diezgan negaidītu uzvaru pēcspēles metienu sērijā ar rezultātu 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) pār turnīra galveno favorīti Kanādu.

Kanāda spēli sāka vētraini un jau 47. sekundē guva vārtus, kad ripa nonāca pie Pjēra Luka Dubuā, kurš no lieliskas pozīcijas meta vārtos, bet 13. minūtē Kanādas pretuzbrukumā Raiens O'Reilijs tika pie vārtsarga atsistās ripas un meta to tukšos vārtos. Pusotru minūti vēlāk ASV tika pie viena no retajiem uzbrukumiem, kuru izmantoja Anders Lī, kurš ātrajā pretuzbrukumā meta vārtu augšējā stūrī.

Otrā perioda iesākumā savu iespēju izmantoja ASV izlases uzbrucējs Dilans Larkins, kurš saņēma neticamu piespēli no Krisa Kreidera. Tad vēl vienā ātrajā uzbrukumā perioda vidū Patriks Keins lieliski piespēlēja Džonijam Gudro, kurš pārspēja Dārsiju Kemperu ar precīzu metienu, rezultātam kļūstot 3:2 ASV labā. Divas minūtes pirms otrās trešdaļas beigām Antonī Bolivjē izlīdzināja rezultātu, kad viņš tika pie ripas vārtu priekšā.

Deviņas minūtes pirms perioda beigām Kanādas izlasei izdevās rezultātu vēlreiz izlīdzināt – Konors Makdeivids teicami piespēlēja Koltonam Pareiko, un viņš izdarīja precīzu metienu. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, pagarinājumā lieliskas iespējas bija Kanādai, bet tās netika izmantotas. Arī pēcspēles metienos bija nepieciešamas sešas metienu sērijas, līdz Kems Atkinsons izrāva ASV valstsvienībai uzvaru.

B grupā spēlē arī Somijas, Vācijas, Norvēģijas, Dānijas, Latvijas un Dienvidkorejas valstsvienības.