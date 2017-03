Latvijas izlase turpina gatavoties pasaules čempionātam, kas maijā notiks Ķelnē un Parīzē. Valstsvienība galvenā trenera Boba Hārtlija vadībā jau ceturto nedēļu aizvada ledus treniņus, bet šīs nedēļas nogalē divās pārbaudes spēlēs "Arēnā Rīga" tiksies ar Krievijas olimpisko izlasi.

Izlases kapteinis Daugaviņš rokas lūzumā iedzīvojās Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Gagarina kausa izcīņas pirmās kārtas duelī pret Maskavas "Dinamo. Hokejistam tika veikta operācija, tomēr atveseļošanās rit pēc plāna un trešdien viņš sāks vieglus treniņus kopā ar pārējo komandu, pagaidām uz ledus vēl nedodoties.

"Viņš trešdien būs kopā ar komandu un sāks gatavoties, taču darīs to, ko šajā brīdī atļaus traumētā roka," skaidroja Koziols.

Izlasei būs jāiztiek bez pieredzējušā aizsarga Oskara Bārtuļa, kurš nepagūs atgūties pēc potītes traumas. Tāpat pasaules čempionātā pirksta traumas dēļ nespēlēs uzbrucējs Miķelis Rēdlihs, savukārt Koziols sacīja, ka veselības problēmu dēļ izlasē nebūs arī Rīgas "Dinamo" uzbrucēji Saulietis un Jeļisejevs.

"Jeļisejevs pārāk ātri atsāka treniņus pēc traumas, atsvaidzinot savainojumu. Viņš gan nāk uz treniņiem, taču uz ledus nekāpj, bet strādā individuāli ar fizioterapeitiem. Tomēr viņš nebūs palīgs pasaules čempionātā, tāpat kā Kaspars Saulietis, kuram arī ir veselības problēmas," situāciju skaidroja LHF ģenerālsekretārs.

Pagaidām nav zināms, vai izlasei varēs palīdzēt viens no potenciālajiem uzbrukuma līderiem Mārtiņš Karsums, kurš gaida ārstu slēdzienu par savu veselības stāvokli.

"Mārtiņš ir veicis pārbaudi saviem ceļgaliem un tagad gaida ārstu slēdzienu. Viņš man vēl šodien sacīja, ka gadījumā, ja ārsti ļaus spēlēt, tad būs klāt un palīdzēs izlasei, pat ja laukumā nāksies doties ar pretsāpju potēm, tomēr viņš vispirms grib sagaidīt ārstu verdiktu. Mēs no federācijas puses jau esam teikuši, ka spēlētāju veselība ir pirmajā vietā. Tajā pat laikā spēlētājiem arī jāsaprot, ka tas, ko šobrīd mēs darām, kā arī nodrošināta izlase, kurai nekad tik labi apstākļi nav bijuši, ka mēs no viņiem sagaidām sapratni un arī atbildības sajūtu. Šobrīd no savas un Boba Hārtlija puses varu teikt, ka attieksme no puišu puses ir ļoti profesionāla un mums nav nevienam ko pārmest," piebilda Koziols.

Rīgā jau ir ieradies cits ilggadējs komandas līderis Kristaps Sotnieks, taču arī viņam ir veselības problēmas, kuras gan neliegs palīdzēt izlasei.

"Kristaps apmeklēja ārstus, un slēdziens ir tāds, ka viņam ir jāpaārstējas. Izlasei viņš varētu pievienoties pēc divām, maksimums trim nedēļām. Komandai viņš ir vajadzīgs vesels, tāpēc šobrīd ir jātiek kārtībā ar traumām. Laiks, lai sagatavotos čempionātam vēl pietiks, un Sotnieks līdz turnīram būs gatavs," teica Koziols.

Viņš arī sacīja, ka izlases kandidātu rindas varētu papildināt šosezon rezultatīvu sezonu Krievijas Augstākajā līgā aizvadījušais Kirils Tambijevs. "Sazinājos ar viņa tēvu Leonīdu, un iespējams, ka arī šo uzbrucēju redzēsim treniņos".

Savukārt joprojām ir neskaidrības par to, kad izlases treniņiem pievienosies galvenā trenera Hārtlija palīgs Artis Ābols.

"Toljati "Lada" komandai joprojām nav skaidrības par saviem nākamās sezonas plāniem, tāpēc pagaidām Artis ar komandu vēl nav. Komanda solīja, ka šonedēļ jābūt kādai informācijai," bilda Koziols.

Tāpat federācija ir sazinājusies ar Ziemeļamerikā spēlējošajiem Latvijas hokejistiem, tostarp Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Bufalo "Sabres" uzbrucēju Zemgu Girgensonu.

"Viņš ir informēts, ka mēs viņu gaidām izlasē, tāpēc, kolīdz viņš būs brīvs no pienākumiem klubā, Zemgus būs klāt. Runāju gan ar viņu pašu, gan viņa tēvu. Tas pats attiecas arī uz pārējiem puišiem, kas spēlē Amerikas Hokeja līgā (KHL). Šobrīd viņus netraucējam, taču viņi zina, ka tiek gaidīti," skaidroja Koziols.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas izlase aizvadīs desmit pārbaudes spēles. Pirmajos mačos Latvija šajā nedēļas nogalē "Arēnā Rīga" sacentīsies ar Krievijas tā saukto olimpisko izlasi, turpinājumā 7. un 8.aprīlī Eiropas Hokeja izaicinājuma (EHC) ietvaros Daugavpilī būs mači ar Baltkrieviju.

Pēc tam Latvija 14. un 15.aprīlī izbraukumā tiksies ar Zviedriju, 21. un 22.aprīlī "Arēnā Rīga" tiks spēlēts ar Franciju, bet 30.aprīlī un 1.maijā būs mači izbraukumā pret Vāciju.

Pasaules čempionātā Ķelnē A apakšgrupā Latvija tiksies ar Krieviju, ASV, Zviedriju, Slovākiju, Vāciju, Dāniju un Itāliju.