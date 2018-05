Hārtlijs: nevaru vārdos izteikt, cik lepns esmu par saviem spēlētājiem

Latvijas izlase ceturtdien pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) piekāpās Zviedrijai, noslēdzot dalību turnīrā ar izcīnītu astoto vietu.

"Lieliska spēle abu komandu izpildījumā. Zinājām, ka spēle pret Zviedriju būs ļoti svarīga, bet no otras puses, skatoties uz mūsu mačiem pret ASV, Dāniju un Kanādu, mums radās pārliecība. Zinājām, ka varam cīnīties," pēc cīņas uzsvēra Hārtlijs.

ICYMI: It wasn't going to be an easy road for Team Sweden (@trekronorse) tonight against Latvia (@lhf_lv), but in the end, the returning champions prevailed and will make an appearance at the 2018 #IIHFWorlds semifinals on Saturday. pic.twitter.com/kZK7JCBZYp

— IIHF (@IIHFHockey) May 17, 2018