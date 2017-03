Latvijas izlase turpina gatavoties pasaules čempionātam, kas sāksies 5. maijā Ķelnē un Parīzē. Pamazām valstsvienības treniņiem sāk pievienoties vadošie spēlētāji, bet gaidāmajā nedēļas nogalē tiks aizvadītas divas pārbaudes spēles pret Krievijas izlasi.

"Treniņnometnē viss norit ļoti labi. Spēlētāji ir ļoti priecīgi, ka šajā nedēļas nogalē aizvadīsim pārbaudes spēles pret Krieviju. Spēles savu skatītāju priekšā mums dos patīkamas emocijas. Komandas sastāvs joprojām nav pilnībā nokomplektēts, bet spēlētāju pašatdeve ir lieliska," Latvijas Hokeja federācijas preses konferencē teica Hārtlijs.

"Mēs, treneri, šajā laikā redzam, kā spēlētāji progresē, viņi ar katru treniņu arvien labāk saprot spēles sistēmu un uzlabo arī savas prasmes. Tagad pats labākais ir tajā, ka gandrīz katras nedēļas beigās mums būs divas pārbaudes spēles, kurās varēsim novērtēt savus spēlētājus, izvērtēt savas kļūdas un mācīties no spēles situācijām. Šīs pārbaudes spēles būs ļoti vērtīgas," uzsvēra treneris.

Hārtlijs uzteica Kasparu Daugaviņu, kurš raujas uz ledus, neraugoties uz savu savainojumu. Lai arī viņš vēl nevar aizvadīt pilnvērtīgus treniņus, viņš iedvesmo citus.

"Daugaviņš ir īsts cīnītājs. Viņš vēlas spēlēt savas valsts labā. Viņš vēl nav gatavs spēlēt, bet Kaspars vēlas būt uz ledus. Viņš ir izlases sirds un dvēsele. Esam daudz labāka komanda, kad Kaspars ir uz ledus," turpinājumā teica treneris, piebilstot, ka arī Kristaps Sotnieks ir ar komandu, kaut arī vēl nav gatavs spēlēt.

Pašreizējajam Latvijas izlases trenerim ir liela pieredze Nacionālajā hokeja līgā (NHL), tāpēc viņš pirms sezonas beigām vēl nevēlas traucēt Zemgu Girgensonu no Bufalo "Sabres".

"Gaidīsim NHL sezonas beigas, un tad runāsim ar Zemgu. NHL nav izlašu spēļu pauzes, tāpēc būtu ļoti neprofesionāli šobrīd zvanīt Zemgum. Lai noslēdzas sezona, bet viņš ir izteicis vēlmi pārstāvēt savu valsti, un to es cienu," teica titulētais treneris.

Latvijas izlasei sestdien un svētdien būs pirmās divas pārbaudes spēles šajā sagatavošanās ciklā, tiekoties ar Krievijas spēlētājiem.

"Pirmajā pārbaudes spēlē pret Krieviju vārtus sargās Jānis Kalniņš, otrajā – Ivars Punnenovs. Ja nebūs nekādas traumas, tad visi, kuri šobrīd piedalās treniņos, spēlēs kādā no diviem mačiem. Daudzi no viņiem, protams, piedalīsies abās spēles," sastāvu ieskicēja Hārtlijs. "Daudzi jaunie spēlētāji šajā treniņnometnē ir progresējuši un parādījuši labu attieksmi, tāpēc ļoti svarīgi ir viņus atalgot ar spēli. Mēs ne tikai vēlamies izveidot komandu ar labākajiem spēlētājiem, bet arī mēs vēlamies izveidot jaunu kultūru. Es to visu uztveru ļoti nopietni. Mūsu prioritāte ir uzvarēt hokeja spēles, bet mums jācenšas viss darīt labāk."

Hārtlijs diezgan sīki pievērsās tēmai par situācijas uzlabošanu Latvijas hokejā, uzsverot pareizu treniņu nozīmi.

"Latvijas hokejā ir jāuzlabo treneru attīstīšana. Nevar izaudzināt labus spēlētājus, ja treneris nav labs. Tāpat kā skolā – slikta skolotāja audzēkņi nevar būt labi skolēni. Esmu strādājis ar U-16 un U-18 izlases treneriem, pirms mēneša mums bija treneru seminārs, uz kuru ieradās gandrīz 100 treneri. Viņi vēlas uzlabot Latvijas hokeju," pauda Hārtlijs. "Jebkurā sporta veidā būtu jābūt trīs uzdevumiem. Pirmkārt, treneriem ir jāpalīdz jauniešiem kļūt par labiem cilvēkiem, jāiemāca cieņa, vērtības un godīgums gan laukumā, gan ārpus tā. Otrkārt, jāpalīdz viņiem kļūt par labiem sportistiem. Nav svarīgi, vai viņi kļūs par profesionāļiem, bet viņiem ir jāparāda veselīga uztura nozīme, kā jātrenējas, kā par sevi jārūpējas. Tāpat ir jāparāda, kādu kaitējumu var nodarīt alkohols un narkotikas. Tā ir vecāku, skolotāju un treneru atbildība. Treškārt, ir jāparāda pareizais veids, kā spēlēt šo spēli. Kā jāspēlē ar ripu, kā jāspēlē bez tās. Viena lieta ir mācīt, kā gūt vārtus, bet nepieciešami arī pamati. Es uzskatu līdz 14 gadu vecumam svarīgākais ir iemācīt, kā pareizi spēlēt. Uzvarēt arī ir svarīgi, to vēlas visi. Sākot domāt par uzvarēšanu, treneri sāk laist laukumā labākos spēlētājus, bet pārējie nolemj beigt spēlēt."

"Jauniešu hokejam būtu jābūt jautram. Man patīk mācīt spēlētājus, man patīk mācīt trenerus. Kanādā man palīdzēja daudzi izcili treneri, bet tagad ir pienācis laiks man šīs zināšanas dot tālāk. Es rīkošu lielu treneru semināru četru dienu garumā, kurā piedalīsies arī daudzi Latvijas treneri," atklāja speciālists.