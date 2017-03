Latvijas vīriešu izlase no 5. līdz 21. maijam piedalīsies pasaules čempionāta elites divīzijā, savukārt Latvijas sieviešu izlase no 8. līdz 14. aprīlim Polijas pilsētā Katovicē startēs pirmās divīzijas B grupā. U-18 jauniešu izlase piedalīsies pasaules čempionāta augstākajā divīzijā, kas no 13. līdz 23. aprīlim norisināsies Slovākijā.

"Tuvojas čempionāti, un spēlētāji un spēlētājas cītīgi trenējas. Uz šiem turnīriem raugāmies ar lielām cerībām, bet ļoti konkrētus uzdevumus nenosauksim. Es gribētu teikt, ka mums jānospēlē labākie čempionāti pēdējo piecu gadu laikā," preses konferencē teica Kalvītis. "Lielu uzmanību veltam organizatoriskajai pusei, komandas vislabākajā veidā tiek apkalpotas, un mēs nodrošināt komfortablus apstākļus, kādi sen nav bijuši. "

Tāpat Kalvītis nedaudz pastāstīja par to, kā viņš strādā, lai palielinātu iespējas 2021. gadā kopā ar Baltkrievijas hokeja federāciju rīkot pasaules čempionātu.

"Darbs notiek visos līmeņos, lai popularizētu Rīgu un Minsku. Apmeklēju Āzijas sporta spēles, satikos ar Āzijas hokeja dzīves vadītājiem. Saņēmu apliecinājumus, ka viņi mūs atbalstīs. Strādājām arī ar Eiropas valstīm. Gribētu uzteikt arī Baltkrieviju, kas intensīvi un profesionāli strādā šajā jautājumā. Somija ir ļoti spēcīgs konkurents, mums jābūt spēcīgiem argumentiem, lai viņus apspēlētu."